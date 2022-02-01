Женщины, зарабатывающие больше партнеров, в 2 раза чаще имитируют оргазм

Ученые выяснили это в новом исследовании.

Регулярные опросы показывают, что большинство женщин время от времени имитируют оргазм. Цифры варьируются от 60 до 85 процентов. К основным причинам такого поведения обычно относят желание порадовать партнера или прекратить половой акт из-за его длительности и невозможности достичь оргазма.

Новое исследование под руководством профессора Джессики Джордан, психолога из Университета Южной Флориды, затрагивает еще один аспект этой проблемы. Работа показывает неожиданную связь между частотой имитации оргазма и финансовой состоятельностью партнеров.

Для исследования ученые опросили 157 женщин, состоявших в сексуальных отношениях с мужчинами. Женщины сообщили о проценте случаев, когда они испытывали оргазм при занятии сексом с партнером; проценте случаев, когда они имитировали оргазм; частоте случаев, когда оргазм не достигался, а также о частоте секса с партнером.

В среднем женщины испытывали оргазм в 64% случаев, а когда они не испытывали оргазма, то симулировали его в 18%. При этом, исследователи выявили один аспект, который, по их словам, нельзя объяснить статистической погрешностью – женщины, которые зарабатывали больше своих партнеров (таких оказалось 29,6% среди опрошенных), имитировали оргазм в два раза чаще, чем остальные.

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Исследователи полагают, что мужчины, которые зарабатывают меньше своего партнера, могут иметь «хрупкое чувство мужественности» из-за давнего стереотипа, согласно которому мужчины являются основными кормильцами. В результате женщины пытаются облегчить финансовую неуверенность мужчины и укрепить его эго, имитируя оргазм во время секса.

«Женщины отдают предпочтение тому, что, по их мнению, нужно их партнерам, а не их собственным сексуальным потребностям и удовлетворению. Когда общество создает невыполнимый стандарт мужественности, никто не выигрывает», – Джессика Джордан.

Исследователи также провели еще два опроса с другой выборкой участников.

В исследовании, в ходе которого были собраны данные о 283 женщинах, они обнаружили, что чем больше женщины воспринимали чувство мужественности своего партнера как хрупкое, тем больше они волновались за их настроение, что, в свою очередь, предсказывало более низкий уровень оргазмов и сексуального удовлетворения.

Дополнительное исследование, в котором приняли участие 196 женщин, показало, что участники, которых попросили представить себе партнера-мужчину, «чье мужское достоинство было хрупким», также с меньшей вероятностью обеспечивали «честное сексуальное общение», в том числе способность признавать, был у них оргазм или не было.

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По мнению Джессики Джордан, результаты не следует ставить в вину мужчине или женщине. Она отмечает, что женщин заставили поверить, что их работа – защищать чувство мужественности своего партнера. Тем временем, мужчины могут попросту ничем не показать женщине, что честная «сексуальная обратная связь» приветствуется.

Недавно эксперты попытались развеять распространенное мнение о том, что имитация оргазма – это плохо. В 2019 году исследователи из Техасского университета обнаружили, что имитация оргазма может улучшить сексуальную жизнь женщин и повысить вероятность того, что они испытают настоящий оргазм.

По их словам, воспроизведение подготовки к настоящему оргазму – учащение дыхания, громкие звуки, движение бедрами, напряжение мышц – может подтолкнуть к порогу оргазма до такой степени, что он станет непроизвольным.

«Это также делает вашего партнера более возбужденным, что, в свою очередь, прибавляет возбуждения вам самим. Кажется, есть некоторые преимущества в имитации оргазма», – пишут ученые.