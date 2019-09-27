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Человек

Жест как язык: почему мы указываем пальцем

27 сентября 2019
Cathal O’Madagain
Эта привычка формируется еще во младенчестве.

Катал О'Мадагейн из Института когнитивных исследований и его коллеги Брент Стрикленд и Грегор Качель провели исследование, изучив природу указательных жестов младенцев и взрослых людей.

Ученые пришли к выводу, что, когда люди указывают на объекты, они склонны ориентировать кончик пальца, как будто они стремятся коснуться объекта. При этом указательные жесты не работают, как стрелки или уличные указатели.

Показывая на что-то, мы как бы стремимся это потрогать, и, если предмет развернут к нам под определенным углом, мы подсознательно повторяем форму предмета, огибая его запястьем.

Представьте, что вы указываете на этикетку на бутылке вина, когда этикетка направлена ​​направо – вы можете повернуть свое запястье по часовой стрелке, как если бы вы пытались прикоснуться к этикетке. Или, если бутылка повернута так, что этикетка находится на левой стороне, вы поворачиваете запястье против часовой стрелки, как если бы вы пытались прикоснуться к ней.

Этот эффект работает и с детьми. Они могут привлечь внимание родителей к вещам, касаясь их. Прикосновение и визуальное внимание тесно связаны, и с определенного возраста дети обнаруживают, что могут привлечь внимание родителей к вещам, пытаясь как бы прикоснуться к ним на расстоянии.

Cathal O’Madagain
Человек
Жест как язык: почему мы указываем пальцем
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