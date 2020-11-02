Аллергия на холод: откуда она берется и что с этим делать

Выход из горячего душа на прохладный воздух едва не стоил жизни 34-летнему жителю Колорадо, у которого развилась серьезная аллергическая реакция на низкую температуру. Мужчину, имя которого не называется, обнаружили на полу в ванной члены его семьи. Он отчаянно пытался вздохнуть, а на его коже развилась аллергическая реакция в виде высыпаний по типу крапивницы.

Раньше мужчина уже переживал крапивницу как реакцию на холод, но она еще ни разу не протекала в виде анафилактического шока. Эти эпизоды начались после того, как он переехал в Колорадо из Микронезии с тропическим климатом.

Прибывшие по вызову медработники оказали мужчине неотложную помощь и доставили его в больницу. В этот момент уже всё его тело было покрыто высыпаниями. Врачи диагностировали у него холодовую крапивницу – аллергическую реакцию кожи после воздействия низких температур, в том числе холодного воздуха или холодной воды. У людей также могут развиться подобные симптомы после употребления холодной еды или напитков.