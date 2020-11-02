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Человек

Аллергия на холод: откуда она берется и что с этим делать

National Geographic Россия
02 ноября 2020
Чрезвычайно редкий медицинский случай.

Выход из горячего душа на прохладный воздух едва не стоил жизни 34-летнему жителю Колорадо, у которого развилась серьезная аллергическая реакция на низкую температуру. Мужчину, имя которого не называется, обнаружили на полу в ванной члены его семьи. Он отчаянно пытался вздохнуть, а на его коже развилась аллергическая реакция в виде высыпаний по типу крапивницы. 

Раньше мужчина уже переживал крапивницу как реакцию на холод, но она еще ни разу не протекала в виде анафилактического шока. Эти эпизоды начались после того, как он переехал в Колорадо из Микронезии с тропическим климатом. 

Прибывшие по вызову медработники оказали мужчине неотложную помощь и доставили его в больницу. В этот момент уже всё его тело было покрыто высыпаниями. Врачи диагностировали у него холодовую крапивницу – аллергическую реакцию кожи после воздействия низких температур, в том числе холодного воздуха или холодной воды. У людей также могут развиться подобные симптомы после употребления холодной еды или напитков.

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Холодовая аллергия плохо изучена из-за чрезвычайного редкого распространения. Известно, что в некоторых случаях она может передаваться по наследству. Также это заболевание может быть связано с проникновением в организм вирусной инфекции или быть одним из симптомов рака. 

Аллергическая реакция возникает из-за того, что воздействие холода заставляет иммунную систему выделять химические вещества, называемые гистаминами, которые вызывают воспалительную реакцию. 

В больнице мужчину лечили антигистаминными препаратами и стероидами, и его состояние улучшилось. Перед выпиской из госпиталя ему посоветовали избегать воздействия холодной воды или других ситуаций, в которых все его тело могло бы подвергнуться воздействию холода.

Ему также прописали автоинъектор адреналина, который может вылечить анафилаксию в экстренных ситуациях.

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