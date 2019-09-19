Жители самого бедного города Франции нашли выход из нищеты. Они занялись проектами с нулевыми отходами

В своем доме в Рубэ, бывшем промышленном центре на севере Франции, который в настоящее время является самым бедным городом страны, Магдалина Делепорт делает собственный дезодорант.

«Это быстро и очень просто, – говорит она, демонстрируя рецепт, включающий кокосовое масло, разрыхлитель и несколько капель ароматизированного масла – Это занимает пять минут: вы просто даете ему растаять в водяной бане, а затем оставляете для усадки».

38-летняя медсестра также делает собственную жидкость для мытья посуды, шампунь, зубную пасту, йогурт и косметику. И все это – без одноразовых упаковок, которые обязательно сопутствовали этим продуктам в магазинах.

Делепорт – одна из 500 семей в Рубэ, занимающихся проектами с нулевыми отходами, надеясь помочь спасти планету и одновременно снизить давление на собственные кошельки.