Жители самого бедного города Франции нашли выход из нищеты. Они занялись проектами с нулевыми отходами
В своем доме в Рубэ, бывшем промышленном центре на севере Франции, который в настоящее время является самым бедным городом страны, Магдалина Делепорт делает собственный дезодорант.
«Это быстро и очень просто, – говорит она, демонстрируя рецепт, включающий кокосовое масло, разрыхлитель и несколько капель ароматизированного масла – Это занимает пять минут: вы просто даете ему растаять в водяной бане, а затем оставляете для усадки».
38-летняя медсестра также делает собственную жидкость для мытья посуды, шампунь, зубную пасту, йогурт и косметику. И все это – без одноразовых упаковок, которые обязательно сопутствовали этим продуктам в магазинах.
Делепорт – одна из 500 семей в Рубэ, занимающихся проектами с нулевыми отходами, надеясь помочь спасти планету и одновременно снизить давление на собственные кошельки.
Долгое время в Рубе был высокий уровень безработицы, и многие из его почти 100-тысячного населения ютятся в социальном жилье.
В 2014 году городской совет Рубе выступил с инициативой, направленной на то, чтобы помочь семьям вдвое сократить свои бытовые отходы, изменив привычки в планировании и покупках, а также поощряя повторное использование неперерабатываемых продуктов.
Жильцы домохозяйств, которые зарегистрировались в программе, получили весы для взвешивания мусора и посетили семинары, предлагающие практические советы по сокращению отходов.
Делепорт была одним из первых добровольцев. Ей активно помогают дети – 9-летняя Хлоя и 6-летний Манон. Она говорит, что бутылка ее домашнего шампуня стоит около одного евро, и ее хватает на месяц. Она также делает собственную зубную пасту с мятным маслом и кухонные губки, используя нарезанную старую одежду.
«Когда вы видите в магазинах только пластмассовую упаковку, вы понимаете, что есть настоящая проблема. Я не чувствую, что делаю что-то необычное. Просто я вернулась к тому, что все делали 50 лет назад», – говорит Делепорт.
Рубэ сейчас принимает официальные делегации из разных стран, которые хотят извлечь уроки из их опыта в этой области.
По словам мэра города Гийома Делбара, домохозяйства, участвующие в программе, сократили количество отходов до 80 процентов. При этом каждая семья экономит в среднем 250 евро в месяц.