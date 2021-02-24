Ингредиенты для жизни нашли в формации возрастом 3,5 млрд лет

Исследователи обнаружили органические молекулы, заключенные в невероятно древних скальных образованиях в Австралии. По их словам это является первым подробным доказательством существования ранних химических ингредиентов, которые могли лежать в основе первобытных микробных форм жизни на Земле.

Открытие, сделанное в формации Дрессер возрастом 3,5 миллиарда лет в Западной Австралии, дополняет обширный массив исследований, указывающих на древнюю жизнь в этой части мира. Формация Дрессер и располагающийся в ней кратон Пилбара представляют собой одно из двух нетронутых обнаженных месторождений, относящихся к архейскому эону.

В последние годы в гидротермальных породах формации Дрессер неоднократно появлялись сигналы о том, что, похоже, является самой ранней из известных форм жизни на суше, при этом ученые обнаружили «окончательные доказательства» наличия микробных биосигнатур, датируемых 3,5 миллиардами лет.

В новом исследовании ученые из Германии определили следы специфической химии, которая могла позволить таким первичным организмам существовать, обнаружив биологически значимые органические молекулы, содержащиеся в залежах барита. Этот минерал образовался в результате различных процессов, включая гидротермальные явления.