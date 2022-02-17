Инженеры создали робота-оборотня. Что он из себя представляет?

Группа инженеров из Технологического института Вирджинии опубликовала в журнале Science Robotics статью, описывающую принцип работы их нового робота.

Создание многофункциональных дронов с изменяемой формой – давняя мечта многих инженеров и исследователей. Сложность такого устройства в необходимости для робота одновременно менять форму своего каркаса и сохранять её жёсткой. Такая система будет требовать много энергии, чтобы менять форму жестких материалов, и сохранять ее у мягких.

Инженеры из Технологического института Вирджинии решили эту проблему с помощью композитного материала, о чём рассказали в журнале Science Robotics. Он состоит из полимерного листа и легкоплавкого металлического сплава.

Пластичность листа достигается с помощью специальных разрезов и надрезов, сходных с японской техникой киригами (не путать с оригами). Металлический сплав же используется как каркас, удерживающий форму листа.

Видео демонстрирует, как небольшой дрон сначала приезжает к месту испытаний на своих четырёх колёсах и постепенно превращается в квадрокоптер, чтобы улететь. Весь процесс занял несколько минут.

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В систему интегрирован гибкий нагревательный элемент, который при необходимости трансформировать систему нагревает металл до 62 °C. Каркас при этом теряет жёсткость, благодаря чему робот может изменить форму. После остывания металл застывает и снова превращается в жёсткий каркас.