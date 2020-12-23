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Наука

Грунтовые воды Земли скоро исчезнут. Это станет очень большой проблемой

Анастасия Баринова
23 декабря 2020
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Фото: Susanne Nilsson/Flickr.com
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Фото: Olearys/Flickr.com
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Фото: Janet Ramsden/Flickr.com
Грунтовые воды являются ценным ресурсом, но до сих пор точно не был известен их объем на нашей планете. Международная группа ученых провела исследование, каталогизировав грунтовые воды по возрасту, расположению и запасам.

Эту работу международная группа гидрологов ведет с 70-х годов. К настоящему времени научной группе под руководством доктора Тома Глисона (Tom Gleeson) из Университета Виктории в Канаде удалось подвести ее итоги. Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience. Специалисты изучили около миллиона водоразделов; объект исследования был разделен на два типа: современные грунтовые воды (они обновляются в течение нескольких лет) и более старые (время обновления составляет столетия и тысячелетия).

Согласно полученным данным, только 0,35 млн кубических километров имеющихся на Земле источников подземных вод относились к первому типу, то есть были моложе 50 лет. А общее количество грунтовых вод оценивается в 23 млн кубических километров. Чтобы визуализировать такой объем, BBC News предлагает следующее сравнение: это сопоставимо со 180-метровым слоем воды, если бы он покрывал всю наземную площадь нашей планеты.

Такое соотношение количества «старой» и «молодой» воды заставляет бить тревогу. Грунтовые воды, в течение многих десятилетий использовавшиеся в промышленности и сельском хозяйстве, могут содержать значительные примеси урана и мышьяка. Они также более насыщены солью, чем океанская вода, и, наконец, они практически не возобновляются.

И хотя они полезны для теоретических знаний о происходивших на Земле древних процессах, человечество вскоре не сможет использовать их в полной мере. А объем грунтовых вод, залегающих на глубине до двух километров от земной поверхности и возобновляющихся на протяжении обозримого срока (например, условной человеческой жизни), не превышает 6%. При этом такой тип воды особенно уязвим к климатическим загрязнениям и экологическим катастрофам.

Наибольший объем грунтовых вод находится в бассейне реки Амазонки, Конго, Индонезии, северной, южной и центральной частях американского континента. Меньше всего — в засушливых регионах, таких как пустыня Сахара. Быстрее всего ресурс грунтовых вод истощается в северной Индии, Пакистане и на севере Китая.

Полученные данные позволят спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации и понять, когда грунтовые воды полностью перестанут возобновляться. Дальнейшие исследования будут продолжаться именно в этом направлении.

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