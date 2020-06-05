Искусственные эритроциты оказались функциональнее настоящих

Ранее ученые пытались разработать синтетические эритроциты, имитирующие полезные свойства природных: гибкость, длительное время циркуляции и способность транспортировать кислород. Но до сих пор большинство искусственных эритроцитов имели один или несколько, но не все ключевые признаки естественных версий. Теперь исследователи из компании ACS Nano создали синтетические эритроциты, обладающие всеми природными способностями, а также получившие несколько новых.

Красные кровяные тельца (эритроциты) поглощают кислород из легких и доставляют его в ткани организма. Эти клетки дисковидной формы содержат миллионы молекул гемоглобина — железосодержащего белка, связывающего кислород. Эритроциты очень гибкие, что позволяет им протискиваться через крошечные капилляры, а затем возвращаться к своей прежней форме. Красные кровяные тельца также содержат белки на своей поверхности, которые позволяют им циркулировать через кровеносные сосуды в течение длительного времени, не будучи поглощенными иммунными клетками.

Группа исследователей во главе с Вей Чжу и Джеффри Бринкером задалась целью создать эритроциты, которые имели бы свойства, аналогичные естественным, но могли бы выполнять и иные задачи, такие как терапевтическая доставка лекарств, магнитное нацеливание препаратов и обнаружение токсинов.