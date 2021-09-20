Искусственный интеллект нашел пропущенные знаки на клинописных табличках

Специалисты по информатике из Иерусалимского еврейского университета предложили новый способ расшифровки клинописных табличек. Клинопись появилась в шумерской культуре и считается наиболее ранней системой письма. На мягкой глиняной табличке острой палочкой выдавливались знаки — «клинообразные» штрихи. Тексты создавались на самую разную тематику: от королевских указов до религиозных посланий.

Их расшифровка дает большой объем знаний об этом историческом периоде, однако из-за недолговечности глины многие знаки до наших дней уже не дошли. Новый метод способен облегчить эту задачу. Ученые разработали систему обучаемого искусственного интеллекта, использовав уже существующую модель, «владеющую» несколькими семитскими языками (ассиро-вавилонский язык входит в ту же группу). Алгоритм оказался способен делать обоснованные предположения об отсутствующих словах и фразах.