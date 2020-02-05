Новый алгоритм помог проявить сокрытый под картиной да Винчи рисунок

Следы картины, поверх которой была написана «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи, обнаружили еще в июне 2005 года. Новая работа позволяет лучше понять, что представлял собой сокрытый рисунок.

В своей работе Пьерлуиджи Драготти — профессор Имперского колледжа Лондона — и доктор Кэтрин Хиггитт из Национальной галереи использовали новый алгоритм в сочетании с техникой, называемой макро-рентгеновским флуоресцентным сканированием (MA-XRF), которая выявляет химические элементы в картинах. Исследователи обнаружили в сокрытом рисунке цинк, что позволило обнаружить ранее незамеченные детали.