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Наука

Новый алгоритм помог проявить сокрытый под картиной да Винчи рисунок

05 февраля 2020
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Imperial College London
Новый алгоритм позволил получить самую четкую визуализация скрытого под «Мадонной в скалах» изображения.

Следы картины, поверх которой была написана «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи, обнаружили еще в июне 2005 года. Новая работа позволяет лучше понять, что представлял собой сокрытый рисунок.

В своей работе Пьерлуиджи Драготти — профессор Имперского колледжа Лондона — и доктор Кэтрин Хиггитт из Национальной галереи использовали новый алгоритм в сочетании с техникой, называемой макро-рентгеновским флуоресцентным сканированием (MA-XRF), которая выявляет химические элементы в картинах. Исследователи обнаружили в сокрытом рисунке цинк, что позволило обнаружить ранее незамеченные детали.

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Imperial College London
«Каждый пиксель содержал различное количество каждого элемента в разных слоях. Мы проанализировали каждый элемент изображения по отдельности прежде чем объединить их, чтобы увидеть все наброски на полотне. Это позволило получить гораздо более четкое изображение ангела и ребенка», – Пьерлуиджи Драготти.

«Раньше мы получали очень слабые сигналы от цинка на картине из-за его перекрытия другими элементами, но новый алгоритм дал нам больше уверенности в этих сигналах», — добавляет Хиггитт.

Исследователи сообщили, что их специальная техника может быть применена и к другим картинам. По словам Драготти, он продолжит работу над объединением методов визуализации и алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы извлечь больше скрытой информации из произведений.

Существует две практически идентичные версии этой картины. Первую Леонардо да Винчи написал в 1483–1486 годах (или даже раньше) — она хранится в Лувре. Второе произведение художник создал позже, но до 1508 года: её он написал для капеллы в церкви Сан Франческо Гранде (Милан). В конце XVIII века церковь продала ее художнику Гэвину Гамильтону, который привез ее в Англию. С конца XIX века вторая версия произведения хранится в Лондонской национальной галерее.

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