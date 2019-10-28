Искусственный лист производит топливо из света и воды

Разработанный Кембриджским университетом искусственный лист снабжён двумя поглотителями света и кобальтовым катализатором. При погружении в воду устройство преобразует жидкость и углекислый газ для создания синтез-газа — смеси водорода и монооксида углерода (угарного газа).

Лист копирует у растений реакцию фотосинтеза, комбинируя свет, воду и углекислый газ с кобильтовым катализатором — перовскитом. На данный момент мощность устройства мала, однако в будущем оно способно обогнать аналоги.