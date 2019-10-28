Искусственный лист производит топливо из света и воды

Разработанный Кембриджским университетом искусственный лист снабжён двумя поглотителями света и кобальтовым катализатором. При погружении в воду устройство преобразует жидкость и углекислый газ для создания синтез-газа — смеси водорода и монооксида углерода (угарного газа).
Лист копирует у растений реакцию фотосинтеза, комбинируя свет, воду и углекислый газ с кобильтовым катализатором — перовскитом. На данный момент мощность устройства мала, однако в будущем оно способно обогнать аналоги.
В промышленности синтез-газ получают при конверсии метана, парциальном окислении углеводородов, плазменной газификации отходов или газификации угля. Отличие нового устройства в том, что его использование не подразумевает дополнительного выброса углекислого газа в атмосферу.
Химик Эрвин Рейнзер из Университета Кембриджа отмечает: синтез-газ используется в таком количестве мировых производственных процессов, что его синтез является критически важным для создания экологически безопасной химической и топливной промышленности. В будущем синтез-газ может стать экологичной альтернативой бензину. На сегодняшний день он используется и как топливо, и при производстве лекарств, удобрений и пластмасс.