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Наука

Искусство и культуры: ученые создают картины из микроорганизмов

Дженнифер Цян
16 марта 2020
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Пищевая добавка агар-агар – идеальная среда для выращивания микроорганизмов в лабораторных условиях. А еще его используют как холст для необычных картин.

В 1880-х Анжелина Хессе, лаборантка и повар голландско-американского происхождения, предположила, что ингредиент, который добавляют в желе и пудинги, можно использовать для выращивания бактерий. Так Анжелина совершила прорыв в микробиологии.

В лаборатории агар-агар, желеобразующее вещество, получаемое из водорослей, смешивают с водой, нагревают и разливают в плоские мисочки – чашки Петри. Остывая, смесь превращается в крепкий гель, на гладкой поверхности которого можно выращивать бактерии.

И через 100 лет после открытия Анжелины агар-агар по-прежнему незаменим в микробиологии. А еще он стал необычным «холстом» для демонстрации микроорганизмов во всем их ярком многообразии.

Некоторые микроорганизмы имеют естественную окраску: разные виды Streptomyces, из которых получают антибиотики, по цветам варьируются от красного до синего и черного. Кишечная палочка сама по себе бежевая, но вставленные в ее геном гены из других организмов способны заставить ее светиться розовым, зеленым или синим. Вскоре после высадки на основу из агара микробы начинают размножаться, расцветая яркими красками и узорами.

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Подводный мир на агар-агаре

Работа выше называется «Морская вселенная». В 2019 году она попала в финал (категория «Профессионалы»). Чтобы ее составить, студентка Принстонского университета Джени Ким использовала микроорганизмы из разных источников. 

Выращиваем зелень. Чтобы получить зеленый, можно смешать золотистый стафилококк и синюю кишечную палочку. Джени нравится, что бактерии «сосуществуют, прямо как морские симбиотические пары». 

Цвета стафилококков. За пигментами Джени далеко ходить не пришлось: «Белая бактерия, скорее всего, Staphylococcus epidermidis, а желтая – Staphylococcus aureus. Я взяла их с собственной кожи».

Цвет кишечной палочки. Регуляторный ген контролирует насыщенность синего цвета у кишечной палочки. «Интересно, что этот ген взят у морской бактерии, имеющейся в водорослях», – рассказывает Джени.

С 2015 года Американское общество микробиологов проводит ежегодный конкурс произведений на агар-агаре. Год от года, рассказывает микробиолог Кэтрин Лонток, участники конкурса становятся все более изобретательными: сегодня они включают в работы трехмерные фигуры из агар-агара, используют споры и всевозможные организмы.

По словам сотрудницы Американского общества микробиологов Кэтрин Лонток, конкурс доказывает, что ученым присуще воображение. Здесь представлены работы 2019 года. Еще больше произведений – на сайте ngm.com/mar2020

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Картинка с карпом кои и цветком лотоса заняла первое место в категории «Профессионалы». В ее состав входит девять разных микроорганизмов.
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Создатель картинки с фиолетово-желтой бабочкой подсадил на агар-агар почву со своего двора, чтобы посмотреть, что может вырасти.
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Портрет судьи Верховного суда Рут Бэдер Гинсбург нарисован на агаре Мосселя, химические добавки в который на английском образуют аббревиатуру VRBG, отсылая к инициалам судьи.
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По словам художника, этот пустынный пейзаж создан из патогенных организмов, вызывающих инфекцию мочевыводящих путей на Ближнем Востоке – «регионе, где не хватает воды».

Микробы, окружающие нас повсеместно и постоянно, невидимы. Рисунки на агар-агаре показывают нам этот невидимый мир, который ограничен только палитрой микроорганизмов и воображением авторов. Кэтрин убеждена, что конкурс помогает привлечь интерес общественности к науке, обращая внимание на красоту и разнообразие микромира.

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Этот 3D вулкан сделан из горки агар-агара, на которую высадили грибок Cladosporium cladosporioides. Лаву имитирует подкрашенный агар-агар. Песок состоит из спор грибка, а кораллы – это микроорганизмы, выращенные на подкрашенном «море» из агар-агара.
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Чтобы «нарисовать» это дерево, были использованы сенные палочки Bacillus subtilis, светящиеся зеленым и красным, из-за встроенных в геном генов флуоресцентных белков.