Искусство и культуры: ученые создают картины из микроорганизмов

В 1880-х Анжелина Хессе, лаборантка и повар голландско-американского происхождения, предположила, что ингредиент, который добавляют в желе и пудинги, можно использовать для выращивания бактерий. Так Анжелина совершила прорыв в микробиологии.
В лаборатории агар-агар, желеобразующее вещество, получаемое из водорослей, смешивают с водой, нагревают и разливают в плоские мисочки – чашки Петри. Остывая, смесь превращается в крепкий гель, на гладкой поверхности которого можно выращивать бактерии.
И через 100 лет после открытия Анжелины агар-агар по-прежнему незаменим в микробиологии. А еще он стал необычным «холстом» для демонстрации микроорганизмов во всем их ярком многообразии.
Некоторые микроорганизмы имеют естественную окраску: разные виды Streptomyces, из которых получают антибиотики, по цветам варьируются от красного до синего и черного. Кишечная палочка сама по себе бежевая, но вставленные в ее геном гены из других организмов способны заставить ее светиться розовым, зеленым или синим. Вскоре после высадки на основу из агара микробы начинают размножаться, расцветая яркими красками и узорами.
Работа выше называется «Морская вселенная». В 2019 году она попала в финал (категория «Профессионалы»). Чтобы ее составить, студентка Принстонского университета Джени Ким использовала микроорганизмы из разных источников.
Выращиваем зелень. Чтобы получить зеленый, можно смешать золотистый стафилококк и синюю кишечную палочку. Джени нравится, что бактерии «сосуществуют, прямо как морские симбиотические пары».
Цвета стафилококков. За пигментами Джени далеко ходить не пришлось: «Белая бактерия, скорее всего, Staphylococcus epidermidis, а желтая – Staphylococcus aureus. Я взяла их с собственной кожи».
Цвет кишечной палочки. Регуляторный ген контролирует насыщенность синего цвета у кишечной палочки. «Интересно, что этот ген взят у морской бактерии, имеющейся в водорослях», – рассказывает Джени.
С 2015 года Американское общество микробиологов проводит ежегодный конкурс произведений на агар-агаре. Год от года, рассказывает микробиолог Кэтрин Лонток, участники конкурса становятся все более изобретательными: сегодня они включают в работы трехмерные фигуры из агар-агара, используют споры и всевозможные организмы.
По словам сотрудницы Американского общества микробиологов Кэтрин Лонток, конкурс доказывает, что ученым присуще воображение. Здесь представлены работы 2019 года. Еще больше произведений – на сайте ngm.com/mar2020
Микробы, окружающие нас повсеместно и постоянно, невидимы. Рисунки на агар-агаре показывают нам этот невидимый мир, который ограничен только палитрой микроорганизмов и воображением авторов. Кэтрин убеждена, что конкурс помогает привлечь интерес общественности к науке, обращая внимание на красоту и разнообразие микромира.