Искусство и культуры: ученые создают картины из микроорганизмов

В 1880-х Анжелина Хессе, лаборантка и повар голландско-американского происхождения, предположила, что ингредиент, который добавляют в желе и пудинги, можно использовать для выращивания бактерий. Так Анжелина совершила прорыв в микробиологии.

В лаборатории агар-агар, желеобразующее вещество, получаемое из водорослей, смешивают с водой, нагревают и разливают в плоские мисочки – чашки Петри. Остывая, смесь превращается в крепкий гель, на гладкой поверхности которого можно выращивать бактерии.

И через 100 лет после открытия Анжелины агар-агар по-прежнему незаменим в микробиологии. А еще он стал необычным «холстом» для демонстрации микроорганизмов во всем их ярком многообразии.

Некоторые микроорганизмы имеют естественную окраску: разные виды Streptomyces, из которых получают антибиотики, по цветам варьируются от красного до синего и черного. Кишечная палочка сама по себе бежевая, но вставленные в ее геном гены из других организмов способны заставить ее светиться розовым, зеленым или синим. Вскоре после высадки на основу из агара микробы начинают размножаться, расцветая яркими красками и узорами.