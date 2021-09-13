Искуственный интеллект выявил секрет успеха Винсента Ван Гога

Ученые из Северо-Западного университета США при помощи системы искусственного интеллекта проанализировали около 800 000 работ, созданных 2128 художниками разных эпох по всему миру. В их числе были и произведения Винсента Ван Гога. Эта работа помогла вывести универсальную формулу успеха, которая, по мнению ученых, применима во всех областях творчества.

Еще в 2018 году авторы нынешнего исследования ввели понятие «горячая полоса»: под ним понимается наиболее продуктивный период творчества художника. Теперь они установили, что такие «полосы» не возникают сами по себе — им предшествует определенная последовательность событий.

Ван Гог пережил художественный прорыв в 1888–1890 годах, когда он написал свои самые известные работы, в том числе «Звездную ночь», «Подсолнухи» и «Спальня в Арле». Однако до этого его работы были более реалистичными. Он также имел тенденцию использовать мрачные земные тона, а не яркие, плавные цвета, которыми он наиболее известен сегодня.