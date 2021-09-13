Искуственный интеллект выявил секрет успеха Винсента Ван Гога

Ученые из Северо-Западного университета США при помощи системы искусственного интеллекта проанализировали около 800 000 работ, созданных 2128 художниками разных эпох по всему миру. В их числе были и произведения Винсента Ван Гога. Эта работа помогла вывести универсальную формулу успеха, которая, по мнению ученых, применима во всех областях творчества.
Еще в 2018 году авторы нынешнего исследования ввели понятие «горячая полоса»: под ним понимается наиболее продуктивный период творчества художника. Теперь они установили, что такие «полосы» не возникают сами по себе — им предшествует определенная последовательность событий.
Ван Гог пережил художественный прорыв в 1888–1890 годах, когда он написал свои самые известные работы, в том числе «Звездную ночь», «Подсолнухи» и «Спальня в Арле». Однако до этого его работы были более реалистичными. Он также имел тенденцию использовать мрачные земные тона, а не яркие, плавные цвета, которыми он наиболее известен сегодня.
Такие же закономерности были выявлены и у других художников, например, Джексона Поллока, первые работы которого отличались от тех, что впоследствии принесли ему мировую известность. Исследователи отмечают, что «горячие полосы» являются прямым результатом многих лет «изучения» или «разведки» различных стилей или тем. Сразу за этим следуют годы «эксплуатации» (сосредоточение внимания на узкой области творчества).
Команда обнаружила, что, когда за периодом «разведки» не следовала «эксплуатация», вероятность «горячей полосы» сильно снижалась. Точно так же сама по себе «эксплуатация», которой не предшествовала разведка, не гарантировала наступления плодотворного периода. Но, когда за «разведкой» следовала «эксплуатация», вероятность «горячей полосы» значительно увеличивалась.
Авторы работы отметили, что в среднем продолжительность «горячей полосы» составляет около пяти лет. После этого художники как правило возвращаются к стабильному состоянию, которое не сопровождается значительными прорывами в творчестве.