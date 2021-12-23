Исследователи сделали рождественскую елку толщиной в один атом

Графен наносился на рулон из медной фольги при температуре около 1000 °C. Этот процесс хорошо известен и часто используется учеными. Но многое может пойти не так, когда ультратонкая графеновая пленка перемещается с медного ролика туда, где ее хотят использовать. Поскольку графен в 30 000 раз тоньше кухонной пленки, это сложный процесс.

Более того, не существовало технологии, которая могла бы контролировать электрическое качество графена на ходу – во время его передачи. В этом году Питер Бёггильд и его коллега профессор Питер Уд Джепсен нашли способ сделать это.