Исследовательское судно без экипажа пересечет Атлантику

Новый Мэйфлауэр будет представлен в Великобритании в ближайшее время, но в отличие от знаменитого корабля из учебников истории, на высокотехнологичном исследовательском судне не будет экипажа и пассажиров.
Как и оригинальный корабль 1620 года, новый Mayflower Autonomous Ship (MAS) стартует из Плимута в Великобритании и направится в Плимут, штат Массачусетс. Он станет самым большим из когда-либо существовавших полностью роботизированных судов, пересекающих Атлантику.
Корабль, возглавляемый морской исследовательской организацией ProMare и поддерживаемый IBM, будет нести три исследовательских капсулы для удаленного сбора данных о состоянии моря и отслеживания китов и дельфинов. Кроме того, среди многочисленных целей экспедиции будет сбор морской воды для анализа содержащегося в ней микропластика.
Длина MAS составляет около 15 метров, и он может развивать скорость до 20 узлов. Судно будет управляться искусственным интеллектом, который первоначально был разработан для банковской отрасли и умеет «думать», избегая потенциальных опасностей.
«Честно говоря, этот корабль больше связан с современным банком, чем со старым Мэйфлауэром», — говорит технический директор проекта Дон Скотт.
Сборка MAS производилась на польской верфи. Его трансатлантический переход должен был произойти в сентябре этого года в честь 400-летия плавания оригинального Мэйфлауэра, но был отложен из-за пандемии COVID-19.
Следующие шесть месяцев корабль проведет в ходовых испытаниях перед путешествием через Атлантику.