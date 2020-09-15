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Наука

Исследовательское судно без экипажа пересечет Атлантику

National Geographic Россия
15 сентября 2020
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Фото: Mayflower Autonomous Ship
Корабль получил название Мэйфлауэр в честь легендарного судна, на котором англичане пересекли Атлантический океан и основали одно из первых британских поселений в Северной Америке.

Новый Мэйфлауэр будет представлен в Великобритании в ближайшее время, но в отличие от знаменитого корабля из учебников истории, на высокотехнологичном исследовательском судне не будет экипажа и пассажиров.

Как и оригинальный корабль 1620 года, новый Mayflower Autonomous Ship (MAS) стартует из Плимута в Великобритании и направится в Плимут, штат Массачусетс. Он станет самым большим из когда-либо существовавших полностью роботизированных судов, пересекающих Атлантику.

«Я думаю, главное сходство между этим проектом и оригинальным судном 400-летней давности заключается в том, что никто из нас не уверен, что всё получится. Но наш риск намного меньше, чем риск тех людей», — Бретт Фанеф, директор проекта MAS.

Корабль, возглавляемый морской исследовательской организацией ProMare и поддерживаемый IBM, будет нести три исследовательских капсулы для удаленного сбора данных о состоянии моря и отслеживания китов и дельфинов. Кроме того, среди многочисленных целей экспедиции будет сбор морской воды для анализа содержащегося в ней микропластика. 

Длина MAS составляет около 15 метров, и он может развивать скорость до 20 узлов. Судно будет управляться искусственным интеллектом, который первоначально был разработан для банковской отрасли и умеет «думать», избегая потенциальных опасностей. 

«Честно говоря, этот корабль больше связан с современным банком, чем со старым Мэйфлауэром», — говорит технический директор проекта Дон Скотт. 

Сборка MAS производилась на польской верфи. Его трансатлантический переход должен был произойти в сентябре этого года в честь 400-летия плавания оригинального Мэйфлауэра, но был отложен из-за пандемии COVID-19. 

Следующие шесть месяцев корабль проведет в ходовых испытаниях перед путешествием через Атлантику.   

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