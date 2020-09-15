Исследовательское судно без экипажа пересечет Атлантику

Новый Мэйфлауэр будет представлен в Великобритании в ближайшее время, но в отличие от знаменитого корабля из учебников истории, на высокотехнологичном исследовательском судне не будет экипажа и пассажиров.

Как и оригинальный корабль 1620 года, новый Mayflower Autonomous Ship (MAS) стартует из Плимута в Великобритании и направится в Плимут, штат Массачусетс. Он станет самым большим из когда-либо существовавших полностью роботизированных судов, пересекающих Атлантику.