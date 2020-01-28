Из Европы – в Сибирь: обнаружено свидетельство трансконтинентального путешествия неандертальцев

Хаблин предполагает, что неандертальцы не собирались путешествовать так далеко. Скорость их перемещения, вероятно, составляла около 100 километров за одно поколение. Таким образом, эти древние гоминиды добрались до Сибири из Восточной Европы за 600-700 лет.

Исследователи утверждают, что неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной миграции, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад. Эта популяция шла северным путем, вполне вероятно, следуя за стадами бизонов по Великому Степному поясу, который простирается через всю Евразию. «До Алтая они добрались предположительно в конце 4-й морской изотопной стадии, когда было холодно и сухо. Эти люди были адаптированы к таким условиям, и долина реки Чарыш для них была прекрасным местом обитания», — рассказывает старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат биологических наук Наталия Алексеевна Рудая.

Чагырская пещера была постоянно посещаемой стоянкой неандертальцев в течение примерно 10 тысяч лет. Из нее людям было удобно выслеживать бизонов, а в долине реки, скорее всего, был охотничий лагерь, где они убивали, разделывали добычу и приносили в пещеру.

Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.