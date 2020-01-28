Из Европы – в Сибирь: обнаружено свидетельство трансконтинентального путешествия неандертальцев
Археологи во главе с Ксенией Колобовой из Института археологии и этнографии СО РАН и Ричардом Робертсом из австралийского Университета Вуллонгонга опубликовали результаты исследования по итогам работ в Чагырской пещере, расположенной в предгорьях Алтая, где в 2008 году была обнаружена стоянка неандертальцев.
В результате раскопок в пещере были обнаружены 74 фрагмента костей неандертальцев и около 90 тысяч каменных артефактов. Исследователи сравнили 4132 каменных орудия, найденных в Чагырской пещере с каменными артефактами неандертальцев в Европе и Западной Азии, а также с образцами из Денисовой пещеры.
Авторы работы обнаружили, что эти каменные орудия очень похожи на орудия микокской культуры эпохи среднего палеолита (от 150 до 30 тысяч лет назад), распространенной в Восточной и Центральной Европе, тогда как в Денисовой пещере таких артефактов нет. Они датируются от 60 до 50 тысяч лет назад, что говорит о хронологическом, технологическом и типологическом пересечении. Ученые провели трехмерный геометрико-морфометрический анализ орудий из Чагырской пещеры и орудий с одной стоянки с территории Германии, которая датируется примерно так же, как Чагырская пещера.
ДНК чагырского неандертальца также указывает на более тесную связь с восточноевропейскими неандертальцами, чем с денисовским человеком, проживавшим на Алтае около 110 тысяч лет назад.
Расстояние между двумя памятниками составляет примерно пять тысяч километров, а ближайшие памятники этой культуры находятся на расстоянии трех тысяч километров. Всё это дает основание говорить о том, что неандертальцы начали свое путешествие, передвигаясь, вероятнее всего, по северному берегу Каспийского моря. Когда они пришли на Алтай (около 60 тысяч лет назад), там уже обитали денисовцы. Это уникальная территория, на которой происходило взаимодействие сразу нескольких подвидов первобытных людей.
Хаблин предполагает, что неандертальцы не собирались путешествовать так далеко. Скорость их перемещения, вероятно, составляла около 100 километров за одно поколение. Таким образом, эти древние гоминиды добрались до Сибири из Восточной Европы за 600-700 лет.
Исследователи утверждают, что неандертальцы из Чагырской пещеры связаны со второй волной миграции, которая пришла из Европы около 60 тысяч лет назад. Эта популяция шла северным путем, вполне вероятно, следуя за стадами бизонов по Великому Степному поясу, который простирается через всю Евразию. «До Алтая они добрались предположительно в конце 4-й морской изотопной стадии, когда было холодно и сухо. Эти люди были адаптированы к таким условиям, и долина реки Чарыш для них была прекрасным местом обитания», — рассказывает старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат биологических наук Наталия Алексеевна Рудая.
Чагырская пещера была постоянно посещаемой стоянкой неандертальцев в течение примерно 10 тысяч лет. Из нее людям было удобно выслеживать бизонов, а в долине реки, скорее всего, был охотничий лагерь, где они убивали, разделывали добычу и приносили в пещеру.
Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.