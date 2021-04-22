Из России уезжает в 5 раз больше ученых, чем в 2012 году

Он добавил, что Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых. Согласно данным Долгушкина, в 1990 году в России насчитывалось 992 тысячи исследователей, и это был первый показатель в мире.

Сегодня в России осталось 348 тысяч исследователей. «То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия», – пояснил главный ученый секретарь академии.

В октябре 2018 года в России стартовал национальный проект «Наука». Согласно планам правительства, страна должна была удержаться в пятерке по числу исследователей, однако теперь РФ занимает шестое место среди всех стран по количеству ученых.

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