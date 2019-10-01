Изменение климата меняет вкус французского вина

Ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование, изучив данные о сборе урожая винограда в Бургундии, начиная с XIV века. Они проштудировали записи заседаний городского совета города Боне и газетные архивы, собрав воедино почти непрерывную историю в период с 1354 до 2018 года.

Даты сбора винограда отражают температуру, которую виноград ощущает в течение вегетационного периода, примерно с апреля до его сбора. Если весна и лето жаркие, виноград созревает быстрее, и его нужно собирать раньше. Если холодные, то наоборот.

Это влияет на вкус и качество получаемого вина. Если виноград слишком долго держится на лозе, то в нем образуется больше сахара, а это значит, что вино будет более крепким. Если же собрать урожай слишком рано, не выработается правильный баланс душистых химикатов, которые придают вину характерные ароматы.

Виноделы тщательно отслеживают сроки сбора урожая, а многие записи уходят в средние века. В 1800-х годах ученые и историки поняли, что эти документы могут быть использованы для отслеживания изменения климата в разных частях Европы.

«У нас есть эти сотни лет записей о том, на что была похожа летняя температура, и мы можем использовать их как термометр», – говорит биолог Элизабет Волкович, участвовавшая в исследовании.

Ученые обнаружили, что за последние несколько сотен лет температура менялась скачкообразно, но в целом держалась рядом с довольно стабильным средним значением. Это подолжалось до недавнего времени. Судя по записям, в средние века случались отдельные теплые отрезки или случайные очень жаркие годы, например, 1540-й год. Но с конца 1980-х годов тепло только усиливалось. За последние 16 лет восемь были самыми ранними датами сбора урожая в истории.