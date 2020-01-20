Изобретен «живой бетон», способный регенерировать

Ученые из Университета Колорадо (Боулдер) создали то, что можно назвать «живым бетоном». Материал представляет собой смесь песка, цианобактерий и гидрогеля. Песок играет роль каркаса, фотосинтезирующие цианобактерии выполняют регенеративную функцию, а гидрогель является своеобразной питательной средой для бактерий.

В ходе исследования цианобактерии Synechococcus sp. размещали на смеси песка и особого гидрогеля, где они размножаться и минерализоваться как живой организм. Благодаря этим фотосинтезирующим бактериям, впитывающим углекислый газ, бетон может самостоятельно заделывать образующиеся трещины.

Для демонстрации «способностей» бетона ученые разделили пополам один кирпич, добавили песок, гидрогель и питательные вещества, в результате чего цианобактерии вырастили два полноценных кирпича.