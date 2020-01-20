Изобретен «живой бетон», способный регенерировать

Ученые из Университета Колорадо (Боулдер) создали то, что можно назвать «живым бетоном». Материал представляет собой смесь песка, цианобактерий и гидрогеля. Песок играет роль каркаса, фотосинтезирующие цианобактерии выполняют регенеративную функцию, а гидрогель является своеобразной питательной средой для бактерий.
В ходе исследования цианобактерии Synechococcus sp. размещали на смеси песка и особого гидрогеля, где они размножаться и минерализоваться как живой организм. Благодаря этим фотосинтезирующим бактериям, впитывающим углекислый газ, бетон может самостоятельно заделывать образующиеся трещины.
Для демонстрации «способностей» бетона ученые разделили пополам один кирпич, добавили песок, гидрогель и питательные вещества, в результате чего цианобактерии вырастили два полноценных кирпича.
Из-за бактерий бетон имеет зеленый цвет, который исчезает по мере высыхания и отмирания бактерий. Однако даже после исчезновения зеленого цвета бактерии выживают в течение нескольких недель и могут быть омоложены, что приведет их к дальнейшему росту.
Ученые подчеркивают, что при создании материала они не добавляли бактерии в бетон, а вовлекали их в строительство. Такой метод позволит в будущем использовать материал в местах с недостатком ресурсов, например, в пустынях, Арктике или даже на других планетах.
Отмечается, что подобный бетон неприхотлив к составляющим ингредиентам. Для производства необходимо добывать речной и морской песок, что приводит к экологическим проблемам в местах добычи. При создании «живого бетона» можно использовать стекловолокно или переработанный бетон.
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