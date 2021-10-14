Изобретена умная легкая трость с самонавигацией: видео

Инженеры Стэнфордского университета разработали роботизированную трость, которая способна обеспечить максимально безопасное передвижение людям, имеющим проблемы со зрением или полностью его лишенным.
Это не первое подобное изобретение: в данном случае трость отличается удобством использования и дешевизной. Ранее ученые предлагали слабовидящим людям трости, оснащенные датчиками, которые стоили около $6000 и весили 22 килограмма. Очевидно, что такой предмет не может быть решением для людей, которым помощь при передвижении требуется регулярно. Также существуют облегченные модели тростей, но они основаны на сенсорных технологиях и обнаруживают только те объекты, которые находятся непосредственно перед пользователем.
Новая усовершенствованная трость с ультрасовременными датчиками весит менее 1,3 кг, может быть собрана дома самостоятельно из поставленного набора деталей, а ее работа осуществляется на основе бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом. В результате стоимость удалось снизить до $400. Изобретатели надеются, что устройство станет доступным и полезным вариантом для более чем 250 миллионов человек с нарушениями зрения во всем мире.
Трость оснащена лидар-датчиком: эта лазерная технология успешно используется в беспилотных автомобилях и самолетах. Набор дополнительных датчиков включает GPS, акселерометры, магнитометры и гироскопы — те же, что применяются в смартфонах и других современных умных пользовательских устройствах. Решения принимаются с использованием искусственного интеллекта и передаются к моторизованному колесу, которое не только обеспечивает контакт с землей, но и плавно направляет пользователя к цели.
В тестировании изобретения приняли участие добровольцы одного из калифорнийских центров для слепых и слабовидящих, а также зрячие люди с завязанными глазами. Их попросили выполнять повседневные задачи навигации: ходить по коридорам, избегать препятствий и пересекать путевые точки на открытом воздухе. У участников, имеющих проблемы со зрением, скорость увеличилась на 18 ± 7% по сравнению с их опытом использования трости другого типа.
Разработка пока остается на стадии прототипа. Ученые планируют оптимизировать дизайн, сделать соответствующее приложение для смартфона и провести ряд других доработок. В идеале стоимость изделия будет более доступной.
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