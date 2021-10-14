Изобретена умная легкая трость с самонавигацией: видео

Инженеры Стэнфордского университета разработали роботизированную трость, которая способна обеспечить максимально безопасное передвижение людям, имеющим проблемы со зрением или полностью его лишенным.

Это не первое подобное изобретение: в данном случае трость отличается удобством использования и дешевизной. Ранее ученые предлагали слабовидящим людям трости, оснащенные датчиками, которые стоили около $6000 и весили 22 килограмма. Очевидно, что такой предмет не может быть решением для людей, которым помощь при передвижении требуется регулярно. Также существуют облегченные модели тростей, но они основаны на сенсорных технологиях и обнаруживают только те объекты, которые находятся непосредственно перед пользователем.

Новая усовершенствованная трость с ультрасовременными датчиками весит менее 1,3 кг, может быть собрана дома самостоятельно из поставленного набора деталей, а ее работа осуществляется на основе бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом. В результате стоимость удалось снизить до $400. Изобретатели надеются, что устройство станет доступным и полезным вариантом для более чем 250 миллионов человек с нарушениями зрения во всем мире.