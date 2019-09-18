Извержение вулкана Тамбора вызвало «год без лета». Теперь это доказанный факт

В 1816 году в Западной Европе и Северной Америке была необычайно холодная погода. Даже летом на этих территориях периодически фиксировались заморозки и выпадал снег. До сегодняшнего дня этот год остается самым холодным с начала документирования погодных наблюдений. 1816-й получил распространенное наименование «год без лета».

Еще в начале ХХ века ученые предположили, что эти климатические аномалии были связаны с извержением вулкана Тамбора в Индонезии, который унес жизни по меньшей мере 71 тысячи человек. Теперь исследователи из Эдинбургского университета, используя современные методы моделирования, оценили, могла ли аномально холодная погода сформироваться без влияния вулкана.

Они пришли к выводу, что наблюдаемые холодные условия были почти невозможны без извержения, а повышенная влажность была менее вероятной.

«Извержение горы Тамбора в апреле 1815 года было одним из самых взрывоопасных в прошлом тысячелетии. Оно оказало огромное влияние на местном уровне, опустошив остров Сумбава. В результате извержения в стратосферу попало огромное количество диоксида серы (SO2), который быстро распространился по всему миру, окисляясь с образованием сульфатных аэрозолей.

Эти вулканические аэрозоли уменьшают чистую коротковолновую радиацию, вызывая широкое и длительное охлаждение поверхности. Они также приводят к сокращению глобальных осадков, одновременно увлажняя некоторые сухие регионы и вызывая динамические изменения в крупномасштабной циркуляции как океана, так и атмосферы», – говорит ведущий автор исследования Эндрю Шурер.

«Включение вулканического воздействия в климатические модели может объяснить охлаждение, и мы оцениваем, что оно увеличивает вероятность очень низких температур до 100 раз», – заключил он.