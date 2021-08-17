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Наука

Бесконечность не предел: к числу Пи добавились триллионы новых цифр. Это рекорд!

National Geographic Россия
17 августа 2021
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Фото: maxipixel.net
Теперь это число составляет последовательность из 62,8 триллиона цифр после запятой.

Швейцарские ученые вычислили математическую константу числа π до нового мирового рекорда точности, достигнув последовательности из 62,8 триллиона цифр с помощью суперкомпьютера.

«Расчет занял 108 дней и девять часов», – говорится в заявлении Университета прикладных наук Граубюендена. 

В университете отметили, что это достижение было установлено почти в два раза быстрее, чем рекорд Google в 2019 году, и в три с половиной раза быстрее, чем предыдущий мировой рекорд по вычислению Пи в 2020 году. 

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Ожидается, что достижение будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ученые не раскрывают полную последовательность цифр. Но уточняют, что последние из них – 7817924264. Предыдущий рекорд составлял последовательность из 50 триллионов цифр.

Число Пи представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру с бесконечным числом цифр после десятичной точки. Первые 10 цифр числа равны 3,141592653. 

Швейцарская команда заявила, что накопленный ими опыт вычисления числа π может быть применен в других областях, таких как «анализ РНК, моделирование гидродинамики и текстовый анализ».

Почитайте о Дне Числа Пи, который отмечают 14 марта. 

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