Швейцарские ученые вычислили математическую константу числа π до нового мирового рекорда точности, достигнув последовательности из 62,8 триллиона цифр с помощью суперкомпьютера.
«Расчет занял 108 дней и девять часов», – говорится в заявлении Университета прикладных наук Граубюендена.
В университете отметили, что это достижение было установлено почти в два раза быстрее, чем рекорд Google в 2019 году, и в три с половиной раза быстрее, чем предыдущий мировой рекорд по вычислению Пи в 2020 году.
Ожидается, что достижение будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ученые не раскрывают полную последовательность цифр. Но уточняют, что последние из них – 7817924264. Предыдущий рекорд составлял последовательность из 50 триллионов цифр.
Число Пи представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру с бесконечным числом цифр после десятичной точки. Первые 10 цифр числа равны 3,141592653.
Швейцарская команда заявила, что накопленный ими опыт вычисления числа π может быть применен в других областях, таких как «анализ РНК, моделирование гидродинамики и текстовый анализ».
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