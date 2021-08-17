Ожидается, что достижение будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ученые не раскрывают полную последовательность цифр. Но уточняют, что последние из них – 7817924264. Предыдущий рекорд составлял последовательность из 50 триллионов цифр.

Число Пи представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру с бесконечным числом цифр после десятичной точки. Первые 10 цифр числа равны 3,141592653.

Швейцарская команда заявила, что накопленный ими опыт вычисления числа π может быть применен в других областях, таких как «анализ РНК, моделирование гидродинамики и текстовый анализ».

Почитайте о Дне Числа Пи, который отмечают 14 марта.