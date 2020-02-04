Как будет выглядеть Земля, если высохнут все океаны: видео

Три пятых поверхности Земли находится под океаном, и океанское дно так же богато деталями, как и знакомая нам поверхность суши. В 2008 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео, имитирующее высыхание океанов от нынешнего уровня до глубин Марианской впадины (почти 11 километров).

Ученый-планетист Джеймс О’Донохью создал римейк ролика, специально замедлив начало видео, чтобы подробнее продемонстрировать, как много подводных ландшафтов обнажается при падении уровня моря на первые 50-500 метров. Континентальные шельфы становятся видны у всех материков за исключением Арктики и Антарктики, где шельфы располагаются глубже.

Срединно-океанический хребет – самая длинная горная цепь на Земле – начинает появляться на глубине от 2000 до 3000 метров. На 6000 метров большая часть океана уже будет обнажена, за исключением глубоких океанических траншей (вроде той же Марианской впадины), которым для осушения понадобится падение уровня воды еще на целых тысячи метров метров.