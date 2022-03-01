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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Как домашние питомцы влияют на умственные способности хозяев?

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По словам ученых, домашние животные оказывают позитивное влияние на состояние человеческого мозга.

Кошки, собаки и другие домашние животные могут замедлить снижение когнитивных способностей у пожилых людей. К таким выводам пришла сотрудница Мичиганского университета в Анн-Арборе (США) Тиффани Брэйли. Она отметила, что эффект от содержания животных особенно ярко проявляется в том случае, если они живут со своими хозяевами дольше пяти лет.

«Предыдущие исследования показали, что связь с животным положительно влияет на здоровье человека: например, снижает артериальное давление и уровень стресса. Теперь мы знаем, что она может еще и защищать от снижения когнитивных способностей», — рассказала  Брэйли.

В рамках исследования американский специалист изучила когнитивные данные 1 369 пожилых людей, средний возраст которых составлял 65 лет. Более половины (53%)  участников исследования владели домашними животными, 32% — более пяти лет.

Для каждого из пожилых людей при помощи тестов создали сводные показатели когнитивных способностей. За шесть лет наблюдений выяснилось, что эти показатели медленнее снижались у владельцев домашних животных. Причем сильнее всего разница была видна у чернокожих людей, людей с высшим образованием и мужчин, которые жили со своими питомцами долгое время.

«Стресс может негативно сказаться на когнитивных функциях. Но у владения домашними животными есть потенциальный эффект защиты от него», — сообщила Тиффани Брэйли.

Другим важным плюсом жизни с домашними животными она назвала повышенную физическую активность их хозяев, которые, к примеру, гуляют с собаками. Это также может принести пользу когнитивному здоровью пожилых людей.

Ранее телеканал «Живая Планета» провел опрос населения и выяснил, сколько россиян завели домашних животных в период пандемии Covid-19 и как это повлияло на их моральное состояние. Оказалось, что переживать пандемию таким людям было легче. 

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