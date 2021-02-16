Как города проседают под собственным весом
Геофизик Том Парсонс из агентства Геологической службы США (USGS) рассмотрел Сан-Франциско как пример того, как крупные городские застройки могут влиять на земную поверхность.
По его расчетам, Сан-Франциско мог опуститься на восемь сантиметров с течением времени под тяжестью собственного веса. Город находится на северной оконечности одноименного полуострова на севере Калифорнии. Ранее ученые выяснили, что этот район находится под угрозой повышения уровня моря на 30 сантиметров к 2050 году, поэтому данные Парсонса вызывают дополнительные опасения.
Согласно данным ученого, общий вес Сан-Франциско составляет около 1,6 триллиона килограммов. Этого может быть достаточно, чтобы искривлять реальную литосферу, на которой расположен городской центр, и, что еще более существенно, чтобы изменить относительные уровни блоков разломов — плавающих глыб горных пород, составляющих поверхность Земли.
Парсонс отмечает, что оценка в восемь сантиметров, на которые опустился город, является консервативной, так как при расчетах не учитывались вещи, находящиеся вне зданий, в том числе транспортная инфраструктура и автомобили. Общий вес людей (население Сан-Франциско составляет 7,75 миллиона человек) также не учитывался.
По словам ученого, подобное проседание вероятно и в других частях мира, хотя во многом зависит от местной геологии.
Еще одной причиной проседания городов может быть откачка грунтовых вод для поддержки растущего населения, указывает Парсонс.
Исследователь отмечает, что в текущей работе рассматривался только Сан-Франциско и были сделаны некоторые общие предположения с точки зрения моделирования, однако результаты достаточно примечательны, чтобы учитывать вес города в качестве еще одного фактора, который влияет на земную поверхность.
Подобные данные ученые должны будут учитывать при определении областей, которым грозит повышение уровня моря.
«Представленные здесь методы можно будет улучшить, используя спутниковые или аэрофотоснимки для более детального анализа зон вероятных наводнений», — заключает Парсонс.
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