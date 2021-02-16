Как города проседают под собственным весом

Согласно данным ученого, общий вес Сан-Франциско составляет около 1,6 триллиона килограммов. Этого может быть достаточно, чтобы искривлять реальную литосферу, на которой расположен городской центр, и, что еще более существенно, чтобы изменить относительные уровни блоков разломов — плавающих глыб горных пород, составляющих поверхность Земли.

Парсонс отмечает, что оценка в восемь сантиметров, на которые опустился город, является консервативной, так как при расчетах не учитывались вещи, находящиеся вне зданий, в том числе транспортная инфраструктура и автомобили. Общий вес людей (население Сан-Франциско составляет 7,75 миллиона человек) также не учитывался.

По словам ученого, подобное проседание вероятно и в других частях мира, хотя во многом зависит от местной геологии.