Как капсула времени с Северного полюса попала к берегам Ирландии всего за два года

Участники экспедиции думали, что капсулу найдут в далеком будущем, когда льдов на земле уже не останется. Однако до западного побережья Ирландии она добралась в минувшее воскресенье.

Как лед переместился на 4000 км, и говорит ли это о резком потеплении климата в последние два года? Отвечают Сергей Кашин, младший научный сотрудник отдела океанологии, и Анна Козачек, младший научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ (Арктического и антарктического научно-исследовательского института).

Кашин:

Мы полагаем, что капсула времени вместе со льдом продрейфовала до Датского пролива между Исландией и Гренландией. Там льдина растаяла — такая судьба ожидает любой, даже многолетний лёд, который туда попадает. Через район Северного полюса проходит Трансарктическое течение. Его главная ветвь направлена от полюса к восточному побережью Гренландии, что определяет направление дрейфа льда. Об этом течении известно ещё со времён экспедиции Нансена на «Фраме» (1893–1896 гг.). То, что лёд от Северного полюса дрейфует в сторону Гренландии, подтвердили и наши полярники на дрейфующей станции «Северный полюс-1». Высаженная в 35 морских милях от полюса легендарная Папанинская четвёрка через 274 дня оказалась в Датском проливе. Далее капсула попала в Северную Атлантику, где была подхвачена одной из ветвей Гольфстрима и вынесена к берегам Ирландии. Гольфстрим зачастую выносит «бутылочную почту» к берегам Ирландии, даже если отправить её из Нью-Йорка.

Козачек:

Можно представить и более короткий маршрут путешествия капсулы. Льдина, на которой она была оставлена, могла перевернуться, как это часто происходит. Так капсула бы мгновенно оказалась в воде и проплыла вместе с течениями к берегам Ирландии. Капсулу могло бы унести к берегам Норвегии или России и даже Северной Америки, но она предпочла повторить дрейф Нансена, Папанинцев и экспедиции MOSAiC.