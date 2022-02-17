Как маленький имплант может вернуть зрение страдающим от глазного заболевания пациентам

Система PRIMA, состоящая из микрочипа и очков дополненной реальности, помогла испытуемым частично вернуть центральное зрение при ВМД.

Два года назад профессору офтальмологии Стэнфордского университета Даниэлю Планкеру удалось доказать, что с помощью маленького протеза, который имплантируется в глазное дно, можно частично восстановить чувствительность в центре поля зрения у пациентов, страдающих возрастной макулярной дегенерацией (ВМД).

В своём последнем исследовании, опубликованном в Nature Communications, команда Даниэля Планкера рассказала, что такое экспериментальное лечение может восстанавливать функциональное зрение у страдающих ВМД.

Что такое возрастная макулярная дегенерация (ВМД) ВМД (макулодистрофия, дистрофия сетчатки, дегенерация «желтого пятна») занимает лидирующую позицию среди заболеваний, которые являются причиной частичной или полной потери зрения среди людей старше 55 лет. При возрастной макулодистрофии необратимо повреждается сетчатка глаза, что вызывает серьёзное нарушение центрального зрения. Это приводит к невозможности чётко воспринимать предметы, узнавать лица, читать и вообще вести активный образ жизни. В настоящее время нет полностью эффективных способов лечения ВМД. Возможно лишь предотвращение дальнейшего развития дистрофии для поддержания уровня центрального зрения.

Микрочип системы PRIMA размером 2x2 мм и толщиной 30 мкм устанавливается на глазное дно и восстанавливает чувствительность к свету в центре поля зрения пациента. По сути, повреждённые из-за ВМД природные рецепторы заменяются фотогальваническими элементами, которые передают электрические сигналы по здоровым нейронам в мозг человека.

Команда Планкера также разработала специальные очки дополненной реальности PRIMA-2, которые передают изображение с камеры на установленный чип для усиления восприятия света.

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Для доклинических испытаний этого метода было отобрано пятеро пациентов старше 60 лет, у которых сухая форма ВМД вызвала потерю центральных полей зрения. В ходе операции, длившейся около двух часов, хирурги установили чип под сетчатку над слепым пятном. Через несколько месяцев после процедуры у пациентов вернулось световое восприятие в центральном поле зрения. Они даже смогли различать крупные буквы и узоры.

Также пациенты смогли в условиях комнатного освещения использовать одновременно и «искусственное» центральное зрение, и сохранившееся у них естественное периферическое. Благодаря этому они могут самостоятельно ориентироваться в окружающем пространстве и вести более активный образ жизни.

Это прямо указывает на то, что в перспективе подобный метод может быть использован для полного восстановления зрения у людей, которые его лишились из-за ВМД. В дальнейшем планируется улучшение контрастности восприятия и увеличение полей зрения в рамках системы PRIMA.