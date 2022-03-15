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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Как микроб из Австралии может остановить глобальное потепление?

National Geographic Россия

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Морской микроорганизм способен ежегодно поглощать огромное количество углерода.

В Австралии определили одноклеточное, которое может остановить глобальное потепление, поедая углерод. К таким выводам пришли специалисты из Технологического университета Сиднея. 

Они изучили фитопланктон Prorocentrum cf. balticum, широко распространенный по всему миру. Этот микроорганизм способен к фотосинтезу и может получать питательные вещества разными способами. Эта особенность позволяет Prorocentrum cf. balticum занимать те части океана, которые непригодны для проживания другого фитопланктона.

К примеру, фитопланктон, ставший предметом исследования ученых из Австралии, может привлекать и поедать другие микроорганизмы: он делает это, высвобождая богатый углекислым газом экзополимер. Последний, в свою очередь, привлекает и помогает обездвижить других морских микробов. Поедая часть добычи, Prorocentrum cf. balticum выбрасывает в окружающую среду так называемую экзополимерную мукосферу. Отягощенная захваченной добычей, она опускается на дно, становясь частью естественного биологического углеродного насоса океана.

Что такое биологический насос в океане?

Так называют перенос атмосферного углекислого газа на дно, который осуществляется за счет сложного набора физических и биологических процессов. 

Как считают исследователи, используя секвестрацию (поглощение) углерода, Prorocentrum cf. balticum может предотвратить изменения климата. По предварительным подсчетам, этот вид фитопланктона может ежегодно поглощать около 0,02-0,15 гигатонны углерода в год. 

Согласно отчетам Национальных академий наук, инженерии и медицины (США) за 2019 год для того, чтобы эффективно бороться с глобальным потеплением, нужно каждый год очищать земную атмосферу примерно от десяти гигатонн углекислого газа. Причем делать это необходимо на протяжении десятилетий — вплоть до 2050 года.

Ранее сообщалось, что исследователи из США и Индии, работающие с NASA, обнаружили четыре штамма бактерий, обитающих в разных местах на МКС, три из которых до сих пор были полностью неизвестны науке. 

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