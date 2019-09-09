Как погиб древний континент размером с Гренландию: реконструкция

Большая Адрия – имя древнего гипотетичекого континента размером с Гренландию. Недавно группа учёных из Нидерландов, ЮАР, Норвегии и Швейцарии пролила свет на его прошлое, представив итоги 10-летней работы – сбора и анализа проб грунта и горных пород.

240 миллионов лет назад Большая Адрия откололась от суперконтинента Гондвана (он включал в себя современную Африку, Южную Америку, Австралию, Антарктиду, Индийский субконтинент и Аравийский полуостров). Новорождённый континент двинулся на север, где столкнулся с другим участком суши, который теперь мы называем Европой. Это произошло около 100-120 миллионов лет назад.