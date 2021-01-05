Зоологам удалось превратить обычную мышь в свирепого хищника

Объектами исследования стали лабораторные мыши. В обычных условиях с помощью зубов и когтей эти животные добывают пищу, поедают ее и иногда отбиваются от нападений. Превратить зубы и кости в оружие стало возможным благодаря лазеру, при этом открытие было совершено случайно. В задачу научной группы входило изучение мозга грызунов, поиск механизмов координации между сигналами нейронов и работой отдельных органов. Для этого в миндалевидное тело были вставлены светочувствительные белки, реагирующие на лазер и «включающие» или «отключающие» отдельные нейроны. Миндалевидное тело — это подкорковая мозговая структура, участвующая в формировании как отрицательных (страх), так и положительных эмоций (удовольствие). Ее размер положительно коррелирует с агрессивным поведением.



Экспериментируя с лазером, биологи обнаружили в миндалевидном теле две цепочки нейронов, связанные с агрессией. Нетипичную для грызунов реакцию ученые сравнивают с поведением зомби из телесериала «Ходячие мертвецы»: активация лазером этих двух цепочек заставляла мышей набрасываться на любой объект, находящийся в их поле зрения. Интерес мышей с активированными нейронами распространялся как на живые, так и на неодушевленные объекты. Поймав жертву, «зомби-мышь» захватывала ее лапами и ожесточенно рвала на части.



Голодные мыши активнее преследовали цель, нежели сытые участники экспериментов, но при этом они не нападали на своих сородичей. Это позволило сделать вывод о том, что агрессия напрямую связана с желанием мыши добыть еду, то есть ее можно назвать охотничьим инстинктом.



Рассмотрев работу каждой из двух цепочек нейронов по отдельности, ученые обнаружили, что одна активирует желание охотиться, а вторая усиливает работу тех регионов мозга, которые управляют работой челюстей, и в результате в «режиме хищника» мыши могли кусать в два раза сильнее, чем в «мирное время». Когда эту цепочку лазером не включали, мышь продолжала атаковать цель, но уже не могла нанести ей столь сильных повреждений, как на первом этапе экспериментов. Научная работа позволяет лучше понять эволюцию охотничьих инстинктов у животных. Узнайте, каких ученых предпочитают лабораторные грызуны.