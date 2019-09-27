Как припарковать корабль на арктическом льду

На борту ледокола RV Polarstern находится многопрофильная дрейфующая обсерватория, с помощью которой будет проводиться изучение климата Арктики. Для того, чтобы начать работу, экспедиции нужно сначала найти правильное место для парковки. Ученым необходим участок, на котором лед будет достаточно толстым, чтобы выдержать вес людей и оборудования, но при этом и достаточно тонким, чтобы местность представляла интерес с научной точки зрения.
Еще один параметр – лед должен оставаться нетронутым в течение года. Сам же участок не должен находиться в районе, где страны ограничивают доступ к исследованиям.
«Нам нужен кусок льда, который достигнет идеального баланса: не слишком толстый, но и не слишком тонкий. Мы бы хотели вести работы на тонком льду, но должны следить за тем, чтобы все были в безопасности», – говорит Мэтью Шуп, один из руководителей экспедиции.
По словам Шупа, идеальный участок стабилен. Толщина льда на нем должна составлять 1,2 метра, а ширина – 50 километров. Для того, чтобы припарковаться рядом с таким участком, ученым нужно выбрать подходящее время. В сентябре поверхность океана еще не стягивается сплошным льдом, поэтому кораблю нужно выбрать место на водной поверхности и дождаться, пока вода вокруг не замерзнет.