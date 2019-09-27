Как припарковать корабль на арктическом льду

На борту ледокола RV Polarstern находится многопрофильная дрейфующая обсерватория, с помощью которой будет проводиться изучение климата Арктики. Для того, чтобы начать работу, экспедиции нужно сначала найти правильное место для парковки. Ученым необходим участок, на котором лед будет достаточно толстым, чтобы выдержать вес людей и оборудования, но при этом и достаточно тонким, чтобы местность представляла интерес с научной точки зрения.

Еще один параметр – лед должен оставаться нетронутым в течение года. Сам же участок не должен находиться в районе, где страны ограничивают доступ к исследованиям.