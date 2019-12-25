Как пыль изменила атмосферу Земли 300 млн лет назад

Пыль играет важную роль в жизни нашей планеты. Переносимые ей питательные вещества распространяются в результате сильных пыльных (песчаных) бурь из пустыни Сахара, удобряют почву в тропических лесах Амазонки и питают фотосинтезирующие организмы, такие как водоросли в Атлантическом океане. В свою очередь эти организмы поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

Ученые из Мьюбурнского колледжа земных и энергетических наук, Университета Флориды, Массачусетского технологического института, Хэмптонского университета и Колледжа Чарльстона исследовали пыль возрастом 300 миллионов лет, чтобы понять ее роль в атмосфере планеты того времени.