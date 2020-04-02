Как развивался мозг австралопитеков: новое открытие

Оказалось, что по расположению полулунной и внутритеменной борозд они очень похожи – то есть головной мозг юных австралопитеков еще не перестроился в направлении, характерном для рода Homo.

Объем мозга у малышей составил 275 и 310-317 мл. Для взрослых австралопитеков этот показатель в среднем составляет 445 мл, для шимпанзе – около 369 мл. Построив кривые роста мозга человека и шимпанзе, специалисты пришли к выводу, что мозг австралопитека структурно был похож на обезьяний, но развивался дольше.

При этом зубы у обоих видов гоминидов росли с одинаковой скоростью, то есть удлинение развития не коснулось всего организма. Причина этого пока не известна.



Посмотрите, как менялось лицо человека в процессе эволюции.