Как развивался мозг австралопитеков: новое открытие

Современными представителями семейства гоминиды (лат. Hominidae) являются люди и человекообразные обезьяны, а 4,2 миллиона лет назад сюда также входили австралопитеки (лат. Australopithecus). Эти ископаемые высшие приматы обладали признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа.
Ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка изучали мозг австралопитеков. Понимание того, как он развивался, позволяет узнать эволюционные процессы.
Человеческий мозг имеет существенные отличия от мозга обезьян: у него сильнее выдвинута вперед полулунная борозда, а затылочная часть более плоская. Считается, что эти особенности появились вследствие сложных видов поведения – развития речи, изготовления орудий и так далее. Но в какой именно исторический период началась эта перестройка, остается неясным. Исследователи поставили перед собою цель ответить на этот вопрос.
Предположения о том, что уже у австралопитеков мозг имел эти черты, звучали и ранее, но в распоряжении ученых нет образцов для детального изучения: все найденные черепа сильно деформированы. Антропологи обратились к современным технологиям и с помощью компьютерной томографии построили модель головного мозга двух детенышей афарских австралопитеков, умерших в возрасте около 2,5 лет. Воссоздав недостающие участки черепа, ученые смогли сравнить форму мозга детенышей австралопитеков и детенышей современных обезьян.
Оказалось, что по расположению полулунной и внутритеменной борозд они очень похожи – то есть головной мозг юных австралопитеков еще не перестроился в направлении, характерном для рода Homo.
Объем мозга у малышей составил 275 и 310-317 мл. Для взрослых австралопитеков этот показатель в среднем составляет 445 мл, для шимпанзе – около 369 мл. Построив кривые роста мозга человека и шимпанзе, специалисты пришли к выводу, что мозг австралопитека структурно был похож на обезьяний, но развивался дольше.
При этом зубы у обоих видов гоминидов росли с одинаковой скоростью, то есть удлинение развития не коснулось всего организма. Причина этого пока не известна.
Посмотрите, как менялось лицо человека в процессе эволюции.