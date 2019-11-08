Как сделать любой металл непотопляемым

Ученые создали воздушную оболочку вокруг металла с помощью лазера сверхкоротких импульсов. Лазерное травление образовало на поверхности металла микроскопические структуры, способные захватывать и удерживать воздух. Обработанный таким способом металлический предмет всплывает на поверхность, даже если он поврежден.

Проблема состояла в том, что металл сохранял свои супергидрофобные свойства только некоторое время после погружения в воду, но ученым удалось устранить этот недостаток. Они использовали две алюминиевые пластины, скрепив их обработанными лазером сторонами друг к другу. Между пластинами образовался водонепроницаемый отсек с воздухом, который позволял металлу не тонуть. Материал не потерял плавучие свойства после многократных погружений и двухмесячного погружения под воду. Конструкция так же легко всплыла на поверхность, как и при первом испытании.