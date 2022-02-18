Как ученые помогли крысам победить зависимость от кокаина

Правда, перед этим они сами же и подсадили животных на наркотики.

Кокаин, опиоиды и другие наркотики, вызывающие зависимость, нарушают работу системы вознаграждения мозга, часто смещая приоритеты потребителей в сторону получения большего количества наркотиков.

Известно, что людям, борющимся с зависимостью, трудно преодолеть эту постоянную тягу, но новое исследование ученых из Института исследований мозга Макговерна при Массачусетском технологическом институте, а также из Копенгагенского университета и Университета Вандербильта указывает на терапевтическую стратегию, которая может помочь.

Исследователи проводили свои эксперименты на грызунах, которые были обучены самостоятельно принимать кокаин (как именно это было сделано, в резюме научной статьи не уточняется), в результате чего у них сформировалась зависимость от наркотиков. Затем они активировали сигнальную молекулу в мозге грызунов, известную как мускариновый ацетилхолиновый рецептор 4 (M4) – и получили многообещающие результаты.

Рецепторы М4 находятся на поверхности нейронов головного мозга, где они изменяют передачу сигналов в ответ на нейротрансмиттер ацетилхолин. Их много в полосатом теле, области мозга, которая активно участвует в формировании привычек. Они представляют интерес для исследователей различных зависимостей, потому что наряду с родственным рецептором под названием M1, которого также много в полосатом теле, они часто действуют против нейротрансмиттера дофамина.

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Злоупотребление наркотиками стимулирует нейронные сети мозга, позволяя дофамину накапливаться в мозгу. При хроническом употреблении эта схема может стать менее чувствительной к дофамину, поэтому переживания, которые когда-то казались позитивными, становятся менее приятными, и потребители вынуждены искать более высокие дозы своего наркотика.

Попытки напрямую заблокировать дофаминовую систему оказались неэффективным способом лечения зависимости. Кроме того, этот способ может иметь неприятные или опасные побочные эффекты, поэтому исследователи ищут альтернативную стратегию восстановления баланса в схеме вознаграждения мозга.

Нейробиолог Морган Томсен из Копенгагенского университета ранее обнаружила, что активация рецептора M1 заставляет грызунов предпочитать обычное лакомство кокаину. В новой работе ученые показали, что аналогичный эффект оказывает препарат, избирательно активирующий рецептор М4.

Когда наркозависимым крысам давали M4-активирующее соединение, они немедленно сокращали употребление наркотиков, вместо этого активно выбирая пищу. Томсен обнаружила, что этот эффект усиливается в течение семидневного курса лечения, при этом употребление кокаина снижается день ото дня. Когда лечение, активирующее M4, было прекращено, крысы быстро возобновили свое прежнее поведение, связанное с поиском кокаина.

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Исследователи отмечают, что быстрое действие M4-активирующего соединения в перспективе может помочь наркозависимым относительно безболезненно снизить тягу к наркотическим средствам, в то время как активаторы М1 действуют медленнее, но оставляют эффекты даже после прекращения лечения.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что активация M4 может помочь людям с расстройствами, связанными со злоупотреблением психоактивными веществами, преодолеть зависимость, и что такая стратегия может быть еще более эффективной в сочетании с активацией рецептора M1», – говорит Томсен.