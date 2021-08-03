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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Наука

Как уровень моря влияет на извержения вулканических островов

Анастасия Баринова
03 августа 2021
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Фото: Sidvics/Wikipedia
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Фото: Dr. Ralf Gertisser/Keele University
Исследование проведено на примере греческого острова Тира.

Изучая геологические процессы, происходящие на греческом острове Тира (его также называют Санторини), ученые нашли корреляцию с повышением и понижением глобального уровня моря. Исследование провели специалисты из географического подразделения Оксфордского университета.

Огромное извержение изменило рельеф Санторини 3600 лет назад: конус, располагавшийся тогда в центре суши, погрузился в море. Скалы до сих пор хранят свидетельства более 200 извержений вулканов, произошедших с тех пор. Эти данные были сопоставлены с данными о повышении и понижении уровня моря, и оказалось, что именно этот параметр был ключевым.

«Механизм довольно прост: падение уровня моря удаляет массу из земной коры, и в результате кора разрушается. Эти трещины позволяют магме подниматься и подпитывать извержения на поверхности», – доктор Кристофер Сатоу, старший преподаватель физической географии Oxford Brookes.

Исследователи не сомневаются, что эти же тенденции распространяются на вулканические острова по всему Мировому океану. Кристофер Сатоу приводит простой пример: «Когда вы вытаскиваете пробку из ванны, уровень воды падает по всей емкости ванной одновременно, и аналогичным образом изменения уровня моря происходят в одно и то же время во всем мире».

Уровень моря, в свою очередь, связан с климатом: по мере того, как ледяные щиты отступали и таяли, глобальный уровень моря быстро поднялся примерно на 100 метров, что добавило значительную массу к коре вокруг многих вулканических островов.

А с учетом того, что 57% вулканов в мире находится на островах или побережье, и на этих территориях живут миллионы людей — необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние изменения уровня моря и прогнозировать риски.

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