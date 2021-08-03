Как уровень моря влияет на извержения вулканических островов

Изучая геологические процессы, происходящие на греческом острове Тира (его также называют Санторини), ученые нашли корреляцию с повышением и понижением глобального уровня моря. Исследование провели специалисты из географического подразделения Оксфордского университета.
Огромное извержение изменило рельеф Санторини 3600 лет назад: конус, располагавшийся тогда в центре суши, погрузился в море. Скалы до сих пор хранят свидетельства более 200 извержений вулканов, произошедших с тех пор. Эти данные были сопоставлены с данными о повышении и понижении уровня моря, и оказалось, что именно этот параметр был ключевым.
Исследователи не сомневаются, что эти же тенденции распространяются на вулканические острова по всему Мировому океану. Кристофер Сатоу приводит простой пример: «Когда вы вытаскиваете пробку из ванны, уровень воды падает по всей емкости ванной одновременно, и аналогичным образом изменения уровня моря происходят в одно и то же время во всем мире».
Уровень моря, в свою очередь, связан с климатом: по мере того, как ледяные щиты отступали и таяли, глобальный уровень моря быстро поднялся примерно на 100 метров, что добавило значительную массу к коре вокруг многих вулканических островов.
А с учетом того, что 57% вулканов в мире находится на островах или побережье, и на этих территориях живут миллионы людей — необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние изменения уровня моря и прогнозировать риски.