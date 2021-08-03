Как уровень моря влияет на извержения вулканических островов

Исследователи не сомневаются, что эти же тенденции распространяются на вулканические острова по всему Мировому океану. Кристофер Сатоу приводит простой пример: «Когда вы вытаскиваете пробку из ванны, уровень воды падает по всей емкости ванной одновременно, и аналогичным образом изменения уровня моря происходят в одно и то же время во всем мире».

Уровень моря, в свою очередь, связан с климатом: по мере того, как ледяные щиты отступали и таяли, глобальный уровень моря быстро поднялся примерно на 100 метров, что добавило значительную массу к коре вокруг многих вулканических островов.

А с учетом того, что 57% вулканов в мире находится на островах или побережье, и на этих территориях живут миллионы людей — необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние изменения уровня моря и прогнозировать риски.