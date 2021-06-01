Как утонет Нью-Йорк: видео

С 1850 года усредненная температура воздуха по планете поднялась почти на 1 °C, а уровень углекислого газа в атмосфере увеличился на 30%. Площадь морского льда в Арктике сокращается в среднем на четыре процента каждые десять лет с 1979 года.

Следствием глобального потепления являются опасные гидрометеорологические явления. В их числе не только жара и засуха, но и ливни, наводнения и даже аномальные морозы. Противоречия в этом нет: причиной похолодания в теплых странах является сокращение площади льдов в Арктическом бассейне. Лишившись льда, вода поглощает больше солнечных лучей, а затем из океана в атмосферу поступает больше тепла, что меняет циркуляцию воздушных масс.

Кроме того, стремительное таяние льда влияет на уровень Мирового океана. Ученые прогнозируют, что в случае повышения глобальной температуры на 2°C уже к 2050 году прибрежные наводнения будут происходить в два раза чаще, чем теперь. К концу века будут затоплены многие острова и материковые районы, граничащие с океаном. Два фотографа-путешественника из Франции привели свой пример, показав, как вода захватит улицы Нью-Йорка.