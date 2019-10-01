Как «утонувшая Мона Лиза» спасла миллионы жизней

Никто так и не признался, что знает девушку; она была похоронена в безымянной могиле, но перед тем, согласно легенде, патологоанатом снял с ее лица гипсовый слепок – столь прекрасно оно было. Впоследствии со слепка были сделаны копии; они поступили в продажу и пользовались большим спросом.



Культ «незнакомки» начался в 1890-х годах и достиг своего пика в 1930-х: писатели, поэты, художники и фотографы черпали в нем вдохновение и посвящали свои работы. Альбер Камю сравнивал ее улыбку с улыбкой Моны Лизы, а Владимир Набоков посвятил неизвестной утопленнице стихотворение.



В 1955 году несколько анестезиологов решили заказать манекен, на котором могли бы тренировать новую для того времени технику сердечно-легочной реанимации (СЛР). Выбирая исполнителя задачи среди производителей игрушек, они по удивительному стечению обстоятельств обратились к норвежцу Осмунну Лердалу (Asmund Laerdal), который совсем недавно спас жизнь своему утопавшему сыну, сделав ему искусственное дыхание. Тот охотно откликнулся, а затем, решив придать манекену человеческие черты. Имя он выбрал среди своей модельной коллекции, а лицо сделал похожим на знаменитую «Незнакомку».