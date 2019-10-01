Как «утонувшая Мона Лиза» спасла миллионы жизней

Девушка, найденная мертвой вблизи набережной Лувра, была названа «Незнакомкой из Сены» (фр. L’Inconnue de la Seine). От множества умерших, с которыми ежедневно сталкиваются коронеры, она отличалась удивительным выражением лица: на нем будто бы застыла улыбка.
Следов насилия обнаружено не было, и в качестве наиболее вероятной причины смерти было предположено самоубийство. Тело было отправлено в морг для последующего опознания. В то время около двух третей трупов поступало туда из Сены, и тела выставлялись в специальной витрине, где любой мог рассмотреть их. Это помогало семьям быстро найти своих пропавших родных и немного облегчало жизнь полиции.
Никто так и не признался, что знает девушку; она была похоронена в безымянной могиле, но перед тем, согласно легенде, патологоанатом снял с ее лица гипсовый слепок – столь прекрасно оно было. Впоследствии со слепка были сделаны копии; они поступили в продажу и пользовались большим спросом.
Культ «незнакомки» начался в 1890-х годах и достиг своего пика в 1930-х: писатели, поэты, художники и фотографы черпали в нем вдохновение и посвящали свои работы. Альбер Камю сравнивал ее улыбку с улыбкой Моны Лизы, а Владимир Набоков посвятил неизвестной утопленнице стихотворение.
В 1955 году несколько анестезиологов решили заказать манекен, на котором могли бы тренировать новую для того времени технику сердечно-легочной реанимации (СЛР). Выбирая исполнителя задачи среди производителей игрушек, они по удивительному стечению обстоятельств обратились к норвежцу Осмунну Лердалу (Asmund Laerdal), который совсем недавно спас жизнь своему утопавшему сыну, сделав ему искусственное дыхание. Тот охотно откликнулся, а затем, решив придать манекену человеческие черты. Имя он выбрал среди своей модельной коллекции, а лицо сделал похожим на знаменитую «Незнакомку».
Тренажер, названный Resusсi Anne («Воскреси Анну»), появился на рынке в 60-х годах и был не единственным, но благодаря удачной конструкции именно он стал самым востребованным. В наши дни манекен модифицирован, но продолжает служить своей цели. По собственным данным компании Laerdal, с помощью уже «Анны» было спасено не менее двух миллионов жизней.
«Незнакомку из Сены» называют «самой целуемой девушкой в мире»: сотни миллионов людей, обучаясь методам реанимации, в том числе технике «рот в рот», «целуют» тренажер. Но знай медицина СЛР в XIX веке, «Незнакомка», возможно, была бы спасена.