Как выглядела женщина, жившая 7,5 тысяч лет назад

Череп был деформирован, но ученые смогли вернуть ему оригинальную форму. На основе анализа ДНК выяснилось, что это была темноволосая женщина с темными глазами, умершая в возрасте 30-40 лет. Воссоздание ее внешности заняло около полугода.



По названию скалы, где было раскопано погребение, женщина получила имя Кальпея (Calpeia). Она жила около 7,5 тысяч лет назад, но не является неандертальцем. 10% ее генов совпадают с охотниками-собирателями из мезолита, а 90%-ное соответствие – с жителями Анатолии.