Как выглядела женщина, жившая 7,5 тысяч лет назад

В 1996 году вблизи мыса Европа на южной оконечности полуострова Гибралтар были найдены останки времен неолита. Современные технологии позволили не только детально изучить их, но и реконструировать прижизненный облик человека.
Череп был деформирован, но ученые смогли вернуть ему оригинальную форму. На основе анализа ДНК выяснилось, что это была темноволосая женщина с темными глазами, умершая в возрасте 30-40 лет. Воссоздание ее внешности заняло около полугода.
По названию скалы, где было раскопано погребение, женщина получила имя Кальпея (Calpeia). Она жила около 7,5 тысяч лет назад, но не является неандертальцем. 10% ее генов совпадают с охотниками-собирателями из мезолита, а 90%-ное соответствие – с жителями Анатолии.
Кальпея и ее современники, занимавшие территорию современного Гибралтара, еще не знали сельского хозяйства; основной их пищей была рыба. Родилась ли она в этой области или пришла позже – неизвестно.
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