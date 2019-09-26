Как выглядели детские бутылочки в эпоху неолита: находки археологов

Международная группа ученых под руководством профессора Ричарда Эвершеда (Richard Evershed) из Бристольского университета изучала артефакты из детских могил в Баварии. В трех захоронениях были найдены глиняные сосуды с тонким носиком – два целых и один сломанный.
Одна емкость была обнаружена в погребении ребенка возраста 1-2 лет, который умер в конце бронзового века (в 1200-800 годах до нашей эры), и еще два сосуда относились к началу железного века, 800-450 годы до нашей эры. Один из них лежал в могиле годовалого малыша, другой – возле ребенка, не дожившего до шести лет.
Подобные сосуды археологи находят по всей Европе, но только теперь был проведен анализ, показавший, что в сосудах было молоко. На основании подобных находок ученые уже знали, что в Древнем Риме и Греции «бутылочки» для малышей использовались (сосуд предположительно такого же предназначения был найден в детской могиле некрополя древнегреческого полиса Фанагории в Краснодарском крае), а для Европы это первое убедительное доказательство.
Babies were fed cow milk 5,000 years ago. https://t.co/5m7QnTU7LL— The Conversation (@ConversationUK) September 26, 2019
В двух сосудах было молоко жвачных животных, таких как корова или коза, и в одном – человека или свиньи. Помимо обычных животных жиров, специалисты выявили более короткие цепи жирных кислот: это говорит о том, что молоко могло быть подвергнуто термической обработке. Вероятно, древние люди уже знали, что не пастеризованное молоко может стать источником зоонозных патогенов.
Молоко жвачных животных содержит насыщенные жирные кислоты, которые затрудняют пищеварение новорожденных, но оно может быть временным выходом для выкармливания маленьких детей. Несмотря на несоответствие природному питанию младенцев и связанные с этим риски, молоко животных позволяло пережить семьям неурожайные годы.
А поскольку люди того времени вели аграрный образ жизни, и матери требовалось поскорее вернуться к работе – «постороннее» молоко позволяло быстрее отлучить малыша от груди.
Археологи отмечают, что древние люди скорбели о своих утраченных малышах и отправляли с ними «в последний путь» самое лучшее. Бутылочки были сделаны очень аккуратно и с большой любовью. По просьбе ученых гончар воссоздал один из таких сосудов. Туда налили яблочный сок – любимый напиток ребенка одного из исследователей – и тот даже без объяснений принялся пить, удобно удерживая емкость.
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