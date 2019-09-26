Как выглядели детские бутылочки в эпоху неолита: находки археологов

В двух сосудах было молоко жвачных животных, таких как корова или коза, и в одном – человека или свиньи. Помимо обычных животных жиров, специалисты выявили более короткие цепи жирных кислот: это говорит о том, что молоко могло быть подвергнуто термической обработке. Вероятно, древние люди уже знали, что не пастеризованное молоко может стать источником зоонозных патогенов.



Молоко жвачных животных содержит насыщенные жирные кислоты, которые затрудняют пищеварение новорожденных, но оно может быть временным выходом для выкармливания маленьких детей. Несмотря на несоответствие природному питанию младенцев и связанные с этим риски, молоко животных позволяло пережить семьям неурожайные годы.



А поскольку люди того времени вели аграрный образ жизни, и матери требовалось поскорее вернуться к работе – «постороннее» молоко позволяло быстрее отлучить малыша от груди.



Археологи отмечают, что древние люди скорбели о своих утраченных малышах и отправляли с ними «в последний путь» самое лучшее. Бутылочки были сделаны очень аккуратно и с большой любовью. По просьбе ученых гончар воссоздал один из таких сосудов. Туда налили яблочный сок – любимый напиток ребенка одного из исследователей – и тот даже без объяснений принялся пить, удобно удерживая емкость.



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