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Наука

Как выглядит метель в космосе: видео

Анастасия Баринова
16 марта 2020
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Фото: ESA, Rosetta, MPS
«Розетта» сняла снежную бурю на комете Чурюмова-Герасименко.

Осенью 2016 года космический аппарат «Розетта» (Rosetta) завершил свою миссию по изучению кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. На тематическом сайте Rosetta Osiris выложено 69 738 фотографий, которые аппарат прислал за годы своей работы: от самого первого кадра, где комета едва видна, до последнего, сделанного перед столкновением «Розетты» с небесным телом.

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В июне 2016 года аппарат, вращаясь по орбите кометы, сфотографировал пыль и ледяные частицы, витающие над ее поверхностью. Объединив несколько изображений в видеоролик, ученые показали «космический снегопад».

В NASA поясняют, что самые яркие пятна — это дождь энергетически заряженных частиц, а также плотный звездный фон в направлении созвездия Большой Пес. Анимация составлена из 33 последовательных снимков, полученных в течение 25 минут с расстояния около 13 километров от кометы.

Узнайте об исторической миссии «Розетты» больше.