Как выглядит метель в космосе: видео

Осенью 2016 года космический аппарат «Розетта» (Rosetta) завершил свою миссию по изучению кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. На тематическом сайте Rosetta Osiris выложено 69 738 фотографий, которые аппарат прислал за годы своей работы: от самого первого кадра, где комета едва видна, до последнего, сделанного перед столкновением «Розетты» с небесным телом.