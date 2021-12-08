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Наука

Как выглядит штамм «омикрон»: фото

Анастасия Баринова
08 декабря 2021
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Фото: Faculty of Medicine, The University of Hong Kong
Для снимка в Гонконге использовали технику электронной микрофотографии.

Специалисты медицинского факультета при Университете Гонконга сфотографировали клетку Vero E6 из почки обезьяны, зараженной Covid-19. Снимок, сделанный при помощи электронного микроскопа, представлен в двух версиях: большом и малом разрешении.

На кадре слева отчетливо видны поврежденные клетки и набухшие везикулы, которые хранят и транспортируют питательные вещества. Появившиеся в них вирусные частицы выглядят как черные точки. Справа – увеличенный снимок, где можно рассмотреть и сам вирус: частицу с шипами в форме короны.

Штамм B.1.1.529, названный позднее «омикрон», впервые был обнаружен в Ботсване. Он сразу же вызвал опасения и потребовал проведения экстренного заседания Всемирной организации здравоохранения. Он отличается большим числом мутаций в пепломерах; его изучение продолжается. Выделение омикрона-штамма из клинических образцов поможет разработать эффективную вакцину.

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