Как выглядит штамм «омикрон»: фото

Специалисты медицинского факультета при Университете Гонконга сфотографировали клетку Vero E6 из почки обезьяны, зараженной Covid-19. Снимок, сделанный при помощи электронного микроскопа, представлен в двух версиях: большом и малом разрешении.
Prof Malik Peiris of #HKUSPH and Prof John Nicholls of HKU Pathology reveals the electron microscope image of #SARSCoV2 #OmicronVariant. Read more: https://t.co/sig15KnTee pic.twitter.com/4OIYUa3S7d— HKU Public Health (@HKU_SPH) December 8, 2021
На кадре слева отчетливо видны поврежденные клетки и набухшие везикулы, которые хранят и транспортируют питательные вещества. Появившиеся в них вирусные частицы выглядят как черные точки. Справа – увеличенный снимок, где можно рассмотреть и сам вирус: частицу с шипами в форме короны.
Штамм B.1.1.529, названный позднее «омикрон», впервые был обнаружен в Ботсване. Он сразу же вызвал опасения и потребовал проведения экстренного заседания Всемирной организации здравоохранения. Он отличается большим числом мутаций в пепломерах; его изучение продолжается. Выделение омикрона-штамма из клинических образцов поможет разработать эффективную вакцину.