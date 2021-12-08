Как выглядит штамм «омикрон»: фото

На кадре слева отчетливо видны поврежденные клетки и набухшие везикулы, которые хранят и транспортируют питательные вещества. Появившиеся в них вирусные частицы выглядят как черные точки. Справа – увеличенный снимок, где можно рассмотреть и сам вирус: частицу с шипами в форме короны.

Штамм B.1.1.529, названный позднее «омикрон», впервые был обнаружен в Ботсване. Он сразу же вызвал опасения и потребовал проведения экстренного заседания Всемирной организации здравоохранения. Он отличается большим числом мутаций в пепломерах; его изучение продолжается. Выделение омикрона-штамма из клинических образцов поможет разработать эффективную вакцину.