Как выглядит звук: фото

Гледхилл добился такого результата довольно просто. Резервуар с водой стоит на акустической колонке, разделенный тонкой мембраной. Колонка управляется через усилитель, подключенный к компьютеру. Когда звук выходит из колонки, Гледхилл фотографирует всю конструкцию сверху, смотря или на поверхность воды или так же, но через кольцо светодиодов.

Посмотрите, как галактики таранят друг друга, оставляя гигантские дыры.