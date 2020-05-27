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Наука

Как выглядит звук: фото

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27 мая 2020
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Фото: Linden Gledhill
Жидкость поможет увидеть звук.

Естественно считать звук исключительно слуховым опытом. Но если бы вы захотели увидеть звуковую волну, как бы она выглядела? Фотограф Линден Гледхилл решил выяснить это с помощью воды и неонового света. В результате получилась настоящая психоделическая синестезия.

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Фото: Linden Gledhill
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Фото: Linden Gledhill
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Фото: Linden Gledhill
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Фото: Linden Gledhill

Гледхилл добился такого результата довольно просто. Резервуар с водой стоит на акустической колонке, разделенный тонкой мембраной. Колонка управляется через усилитель, подключенный к компьютеру. Когда звук выходит из колонки, Гледхилл фотографирует всю конструкцию сверху, смотря или на поверхность воды или так же, но через кольцо светодиодов.

Посмотрите, как галактики таранят друг друга, оставляя гигантские дыры.

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