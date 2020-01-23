Как выглядят остатки мозга после извержения Везувия

В результате извержения люди погибли не только в Помпеях, но и в находившемся неподалеку Геркулануме. Он лежит к западу от Везувия, и первая фаза не нанесла ему сильных повреждений. Но после полуночи в сторону города со скоростью около 100 км/ч устремились пирокластические потоки, и те жители, которые хотели переждать стихийное бедствие дома, погибли. Городские сооружения, тем не менее, сохранились хорошо: лава «законсервировала» их.

Останки жертв доходят до наших дней в различном состоянии. Мягкие ткани встречаются значительно реже, чем отдельные кости. В частности, головной мозг, как правило, омыляется: входящие в состав нейронов сложные жиры распадаются на глицерин и жирные кислоты.

Результаты недавнего исследования позволили найти «неомылившийся» головной мозг: он превратился в стекловидную массу. Это уникальный случай витрификации мягких тканей в останках человека: прежде такие примеры были известны только по образцам бомбежек Второй мировой войны.

Открытие совершили специалисты из Неапольского университета. Объектом изучения были останки, найденные в середине 1960-х годов на месте бывшего Геркуланума. Раскаленные потоки лавы застигли человека в здании, известном как Collegium Augustalium. Мужчина лежал на кровати лицом вниз, и от его скелета сохранилась только фрагменты конечностей и грудная клетка. Там, где должен был находиться череп, исследователи заметили кусочки черной стеклообразной массы. В общей сложности на месте раскопок было найдено около 300 жертв, но подобных фрагментов не обнаружили ни у одной из них, ни в других частях тела этого человека.

Молекулярный анализ показал, что стекловидная масса содержала некоторые белки, характерные для нервной ткани, и жирные кислоты, которые обычно встречаются в волосяном сале. На основании этого делается вывод, что найдены остатки мозга жертвы Везувия. А благодаря анализу обгоревшего дерева из комнаты, где находился человек, выяснилась температура, при которой произошла витрификация: около 520 °C.

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