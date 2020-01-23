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Наука

Как выглядят остатки мозга после извержения Везувия

Анастасия Баринова
23 января 2020
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Фото: The New England Journal of Medicine
Ученые идентифицировали фрагменты черной стекловидной массы.

Знаменитое извержение вулкана Везувий началось днем 24 августа 79 года. Оно оставило после себя почти две тысячи жертв. Изучение останков и артефактов, погребенных под раскаленной лавой, продолжается, и ученым до сих пор удается делать удивительные открытия.

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В результате извержения люди погибли не только в Помпеях, но и в находившемся неподалеку Геркулануме. Он лежит к западу от Везувия, и первая фаза не нанесла ему сильных повреждений. Но после полуночи в сторону города со скоростью около 100 км/ч устремились пирокластические потоки, и те жители, которые хотели переждать стихийное бедствие дома, погибли. Городские сооружения, тем не менее, сохранились хорошо: лава «законсервировала» их.

Останки жертв доходят до наших дней в различном состоянии. Мягкие ткани встречаются значительно реже, чем отдельные кости. В частности, головной мозг, как правило, омыляется: входящие в состав нейронов сложные жиры распадаются на глицерин и жирные кислоты.

Результаты недавнего исследования позволили найти «неомылившийся» головной мозг: он превратился в стекловидную массу. Это уникальный случай витрификации мягких тканей в останках человека: прежде такие примеры были известны только по образцам бомбежек Второй мировой войны.

Открытие совершили специалисты из Неапольского университета. Объектом изучения были останки, найденные в середине 1960-х годов на месте бывшего Геркуланума. Раскаленные потоки лавы застигли человека в здании, известном как Collegium Augustalium. Мужчина лежал на кровати лицом вниз, и от его скелета сохранилась только фрагменты конечностей и грудная клетка. Там, где должен был находиться череп, исследователи заметили кусочки черной стеклообразной массы. В общей сложности на месте раскопок было найдено около 300 жертв, но подобных фрагментов не обнаружили ни у одной из них, ни в других частях тела этого человека.

Молекулярный анализ показал, что стекловидная масса содержала некоторые белки, характерные для нервной ткани, и жирные кислоты, которые обычно встречаются в волосяном сале. На основании этого делается вывод, что найдены остатки мозга жертвы Везувия. А благодаря анализу обгоревшего дерева из комнаты, где находился человек, выяснилась температура, при которой произошла витрификация: около 520 °C.

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