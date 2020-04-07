Как выжить без нефти и не задохнуться?

На нынешней стадии развития человечеству не выжить без транспорта и промышленности, но и то, и другое нуждается в источниках энергии. Соответственно, «черное золото» будет кровью нашей цивилизации еще очень долгое время. Но рано или поздно нефть закончится, и мы окажемся на пороге масштабного энергетического кризиса — если к тому времени не изобретем альтернативных способов добычи энергии.

Поэтому уже сейчас активно прорабатываются и тестируются нетрадиционные способы обеспечения человечества, например, живительным электричеством — большинство выглядящих работоспособными проектов связано как раз с его получением. А базой для этих проектов чаще всего служат так называемые возобновляемые источники энергии: условно бесконечные, потому что их «запасы» постоянно пополняются силами природы.



Плотина при гидроэлектростанции в округе Уанса, Перу. Фото: tuproyecto / Pixabay

Еще один простой пример — гидроэлектростанция, которая работает на энергии падающей воды. Река же в обозримом будущем никуда не денется, верно? Вероятнее всего, и солнце будет освещать нашу планету еще миллионы, если не миллиарды лет, вряд ли остынет земное ядро, волны все так же будут биться о берега морей и океанов, а ветер — овевать леса, горы и пустыни. И все это — гипотетические источники энергии, которую необходимо переработать и сделать пригодной для массового применения.

Однако всерьез используется сейчас, пожалуй, лишь гидроэнергетика — на ее долю приходится 70% всего электричества, полученного из возобновляемых источников. Возможно, увеличить эту долю получится за счет разрабатываемых сейчас малых гидроэлектростанций, для работы которых не требуется строительство огромных плотин и сложных механизмов, а достаточно простого движения воды. Заполучить подобный независимый источник бесплатного электричества были бы рады, к примеру, фермерские хозяйства, хотя от отчетливого привкуса сезонности в этой идее никуда не денешься.

Активно набирают обороты проекты по использованию солнечной энергии и движения ветра: в Европе стоят целые поля ветряков, а в тех регионах континента, где солнечные дни превалируют над облачными, солнечными батареями оборудуют даже обычные жилые дома. Даже при нынешнем КПД таких батарей массовость их применения позволяет снизить нагрузку на городские электросети и в конечном итоге сделать пусть небольшой, но все же вклад в сохранение окружающей среды. Проекты по использованию приливной или, скажем, геотермальной энергии пока, к сожалению, не получили широкого распространения.