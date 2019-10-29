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Наука

Как заглянуть внутрь древнеегипетской мумии кошки

Анастасия Баринова
29 октября 2019
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Фото: Musée des Beaux-Arts de Rennes
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Фото: IRISA
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Фото: Musée des Beaux-Arts de Rennes
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Фото: Musée des Beaux-Arts de Rennes
Ученые используют 3D-моделирование и технологии дополненной реальности.

В прошлом для изучения египетских мумий учёные вынуждены были вскрывать их. Это нередко приводило к повреждениям — при механическом контакте или контакте с воздухом тысячелетние ткани могли разрушаться. Новые технологии позволяют получить все необходимые данные без малейших потерь.

Специалисты из французского Национального института профилактических археологических исследований (Inrap) показали эту работу на примере мумии древнеегипетской кошки. Она была найдена в начале прошлого века, её возраст оценен на уровне 2,5 тысяч лет. Мумия вошла в число экспонатов Музея изящных искусств Ренна (Бретань).

Сначала ученые отсканировали мумию, используя компьютерную томографию и технику медицинской визуализации. Обработав данные с помощью технологии дополненной реальности, исследователи распечатали модель в формате 3D.

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IRISA Модель исследованной мумии

Их сразу же ждал сюрприз: на месте, где должен был располагаться череп животного, находился шарик из ткани; кошке не хватало нескольких позвонков и ребер, зато имелись пять задних лап и три хвоста.

«Мы ожидали увидеть одну кошку, а не несколько сразу. Но это встречается не так уж редко: известно множество мумий животных, которые на самом деле пусты или содержат лишь несколько костей. Реннская мумия – один из таких случаев», – сотрудник Inrap Феофан Николас (Théophane Nicolas).

Однозначного объяснения этому явлению нет. Ряд исследователей считает, что это стало следствием недобросовестных мастеров, другие полагают, что в те времена это был допустимый метод мумификации.

3D-модель древнеегипетской кошки выставлена в Музее изящных искусств. Посетители могут сами рассмотреть содержимое древнего артефакта при помощи специальных очков.

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Musée des Beaux-Arts de Rennes

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