Как заглянуть внутрь древнеегипетской мумии кошки

В прошлом для изучения египетских мумий учёные вынуждены были вскрывать их. Это нередко приводило к повреждениям — при механическом контакте или контакте с воздухом тысячелетние ткани могли разрушаться. Новые технологии позволяют получить все необходимые данные без малейших потерь.



Специалисты из французского Национального института профилактических археологических исследований (Inrap) показали эту работу на примере мумии древнеегипетской кошки. Она была найдена в начале прошлого века, её возраст оценен на уровне 2,5 тысяч лет. Мумия вошла в число экспонатов Музея изящных искусств Ренна (Бретань).

Сначала ученые отсканировали мумию, используя компьютерную томографию и технику медицинской визуализации. Обработав данные с помощью технологии дополненной реальности, исследователи распечатали модель в формате 3D.