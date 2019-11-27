Как звучит Земля во время геомагнитной бури

Одним из видов геомагнитной активности является геомагнитная (солнечная) буря: возмущенные потоки солнечного ветра, направляясь к Земле, взаимодействуют с ее магнитосферой. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики, формируя так называемую «космическую погоду». Международная группа ученых, работающая на базе университета Хельсинки, записала, как магнитосфера Земли колеблется под мощным солнечным штормом, а после переформатировала данные в звуковые волны.
Материалы для записи предоставлены космическими кораблями, пролетевшими через «форшок» — первую область, с которой сталкиваются частицы Солнца при движении к Земле. Аппараты вращаются на околоземной орбите в рамках миссии Cluster, исследуя магнитную среду нашей планеты.
Для человека космос — абсолютно тихое место: звуки, которые воспринимает ухо, это колебания частиц воздуха (или воды, или земли, или любой другой среды). За пределами атмосферы мы не услышим ровным счетом ничего. Преобразование электромагнитных волн в звуковые позволяет представить, как звучит космическое пространство, а ученым это помогает отслеживать динамику взаимодействий между солнечным ветром и магнитосферой.
Подводя итоги научной работы, авторы отмечают, что солнечные бури в корне изменяют регион форшока. При их отсутствии «песня Земли» становится более низкой и менее сложной, с единственной доминирующей нотой. Однако как только буря дает «толчок», частота волны удваивается, увеличивая высоту. Точная частота результирующих волн зависит от силы участвующего в шторме магнитного поля.
Познакомьтесь со звуками околоземного пространства.