Как звучит Земля во время геомагнитной бури

Материалы для записи предоставлены космическими кораблями, пролетевшими через «форшок» — первую область, с которой сталкиваются частицы Солнца при движении к Земле. Аппараты вращаются на околоземной орбите в рамках миссии Cluster, исследуя магнитную среду нашей планеты.

Для человека космос — абсолютно тихое место: звуки, которые воспринимает ухо, это колебания частиц воздуха (или воды, или земли, или любой другой среды). За пределами атмосферы мы не услышим ровным счетом ничего. Преобразование электромагнитных волн в звуковые позволяет представить, как звучит космическое пространство, а ученым это помогает отслеживать динамику взаимодействий между солнечным ветром и магнитосферой.