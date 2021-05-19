Какие лошади генетически близки древним монгольским лошадям?

Результаты показали генетическую преемственность между монгольскими лошадьми культуры херексуров и оленных камней и культуры хунну (сюнну) благодаря наличию родственных митотипов в популяциях этих культур.

«Кроме того, исследуемые лошади оказались близкородственными современным лошадям коренных китайских пород, древних пород Средней Азии и одной местной итальянской породы. Это уже второе наше исследование, в котором показано близкое родство древних лошадей Забайкалья и Монголии с лошадьми итальянской коренной породы. Возможно, имели место контакты империи хунну (сюнну) и Римской империи (но эту гипотезу еще нужно подтвердить)», — рассказывает Мария Куслий.

Несмотря на все миграции монгольских народов за последние три тысячи лет, митохондриальный генетический состав популяций монгольских лошадей остается практически без изменений. Ученые предполагают, что центр одомашнивания лошадей был на стыке Восточной Европы и Азии. Возможно, оттуда они попали в Монголию, а уже затем были завезены в Китай. Но не стоит исключать и другие варианты.