Какие лошади генетически близки древним монгольским лошадям?
На основе филогеографического сравнительного анализа исследователи определили, с какими древними и современными породами монгольские лошади имеют самое близкое общее происхождение. Результаты работы опубликованы в журнале Genes.
В популяционной истории монгольской породы лошадей существует много белых пятен, поскольку имеет место недостаток данных по их ДНК. Специалисты из ИМКБ СО РАН, Алтайского государственного университета (Барнаул) и Улан-Баторского государственного университета (Монголия) решили восполнить этот пробел. Они отсеквенировали митохондриальные геномы пяти домашних монгольских лошадей, найденных в жертвенниках культуры херексуров и оленных камней (первая треть I тыс. до н. э.), и одной лошади из захоронения хунну (I в. до н. э. — I в. н. э.). Затем ученые провели филогенетический анализ с привлечением митохондриальных геномов древних и современных лошадей из Монголии и других регионов, то есть оценили степень родства между ними.
Результаты показали генетическую преемственность между монгольскими лошадьми культуры херексуров и оленных камней и культуры хунну (сюнну) благодаря наличию родственных митотипов в популяциях этих культур.
«Кроме того, исследуемые лошади оказались близкородственными современным лошадям коренных китайских пород, древних пород Средней Азии и одной местной итальянской породы. Это уже второе наше исследование, в котором показано близкое родство древних лошадей Забайкалья и Монголии с лошадьми итальянской коренной породы. Возможно, имели место контакты империи хунну (сюнну) и Римской империи (но эту гипотезу еще нужно подтвердить)», — рассказывает Мария Куслий.
Несмотря на все миграции монгольских народов за последние три тысячи лет, митохондриальный генетический состав популяций монгольских лошадей остается практически без изменений. Ученые предполагают, что центр одомашнивания лошадей был на стыке Восточной Европы и Азии. Возможно, оттуда они попали в Монголию, а уже затем были завезены в Китай. Но не стоит исключать и другие варианты.
«Вышедшая статья — это только начальные шаги исследований, направленных на понимание того, что из себя представляли древние лошади и какую роль они сыграли в истории ранних кочевников Центральной Азии. Для далеко идущих выводов и заключений полученных результатов пока недостаточно. Нужны массовые и глубокие исследования международных групп ученых. Тот факт, что монгольская порода оказалась специфической линией развития лошадей, сам по себе является открытием и требует пристального изучения, — отмечает заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета доктор исторических наук Алексей Алексеевич Тишкин. — Что касается выявленных близкородственных связей с итальянскими лошадьми, то это пока частные случаи. Но они в определенной мере могут указывать на наличие контактов империи хунну (сюнну) с населением западных регионов Евразии, что отражено и в находках предметов материальной культуры. Например, в курганах хунну обнаружены стеклянные изделия в виде бус и посуды, аналогии которых были распространены в странах Средиземноморья».