Каким был первый цвет Вселенной

Вселенная зародилась 13,8 миллиардов лет назад с Большого взрыва. В самый ранний момент она была плотнее и горячее, чем когда-либо. Большой взрыв часто визуализируется как яркая вспышка света, появляющегося из моря тьмы, но это не совсем точная картина. Большой взрыв сам по себе был расширяющимся пространством, наполненным энергией.

Сначала температура оказалась настолько высокой, что света не было. Космос должен был остыть в течение доли секунды, прежде чем могли появиться фотоны. Примерно через 10 секунд вселенная вступила в фотонную эпоху. Протоны и нейтроны остыли в ядрах водорода и гелия, и пространство оказалось заполнено плазмой ядер, электронов и фотонов. В то время температура Вселенной составляла около 1 миллиарда градусов Кельвина.

Несмотря на то, что свет появился, цвета еще не было. В эпоху фотонов температура была настолько высока, что свет не мог проникнуть в плотную плазму. Цвет не может появиться, пока ядра и электроны не охладятся достаточно, чтобы соединиться в атомы. Вселенной понадобилось 380 тысяч лет, чтобы так сильно остыть.

К тому времени наблюдаемая Вселенная стала прозрачным космическим облаком водорода и гелия диаметром 84 миллиона световых лет. Все фотоны, образовавшиеся в Большом взрыве, наконец-то смогли свободно течь в пространстве и времени.