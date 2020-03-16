В пещерах страны Басков обнаружили древние рисунки в необычном стиле

Исследователи из Университета Страны Басков изучили 23 места с доисторическим искусством на границе Испании и Франции. Согласно новому исследованию, они относятся к домагдаленскому периоду (20 000 — 40 000 лет назад) и намного «изобильнее, чем считалось ранее».
До этого в баскском регионе было известно лишь шесть мест с сохранившимися следами искусства палеолита, но в последние годы археологами были найдены еще 17 пещер. Как отметили ученые, эти новые открытия дали возможность заполнить существующий пробел в том, что эксперты ожидали найти для такой важной палеолитической популяции.
По словам исследователей, самым важным открытием является пещера Данболинзуло на склонах горы Эртчина в муниципалитете Сестона. Ученые отмечают, что в этой пещере присутствует «однородность мотивов». В ней найдены изображения пяти козлов, двух лошадей и напоминающего антропоморфа существа, а также несколько неопознанных фигур.
Рисунки были выполнены еще 40 000 лет назад, и они сочетают в себе два совершенно разных художественных стиля. Исследователи считают это «переломным сочетанием» между кантабрийско-иберийским и континентальным французским стилями. Было обнаружено, что в другой пещере рядом с Данболинзуло присутствует стиль французского-континентального искусства, что опять же предполагает наличие древней культурной границы.
Ученые не знают точно, почему в пещере Данболинзуло присутствует этот особый стиль искусства. По словам ведущего автора исследования Бланки Очоа, либо две культуры не общались, либо разные стили усиливали культурную идентичность в этой «пограничной зоне». В более поздний период — около 13 000 лет назад — различия между двумя художественными культурами постепенно стали пропадать.
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