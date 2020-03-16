В пещерах страны Басков обнаружили древние рисунки в необычном стиле

Исследователи из Университета Страны Басков изучили 23 места с доисторическим искусством на границе Испании и Франции. Согласно новому исследованию, они относятся к домагдаленскому периоду (20 000 — 40 000 лет назад) и намного «изобильнее, чем считалось ранее».

До этого в баскском регионе было известно лишь шесть мест с сохранившимися следами искусства палеолита, но в последние годы археологами были найдены еще 17 пещер. Как отметили ученые, эти новые открытия дали возможность заполнить существующий пробел в том, что эксперты ожидали найти для такой важной палеолитической популяции.

По словам исследователей, самым важным открытием является пещера Данболинзуло на склонах горы Эртчина в муниципалитете Сестона. Ученые отмечают, что в этой пещере присутствует «однородность мотивов». В ней найдены изображения пяти козлов, двух лошадей и напоминающего антропоморфа существа, а также несколько неопознанных фигур.